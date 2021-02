Strandbesucher irritiert : Sturm reißt riesigen Fender im Marinehafen los und treibt ihn an den Eckernförder Strand

Der Sturm hat am Sonntag einen Fender im Marinehafen losgerissen - Marine wird ihn bei ruhiger See wieder einholen.

Eckernförde | Rätselhafter Anblick für die Spaziergänger am Eckernförder Strand: In Höhe der Stadthalle etwa 20 Meter vom Ufer entfernt ragte ein riesiger, zylindrischer Körper aus der aufgewühlten See. Das obere Ende war von Muscheln und Seepocken bewachsen. Sturm ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.