Stunde der Diplomatie

von Gernot Kühl

18. April 2018, 09:50 Uhr

Ich möchte zunächst betonen, dass die Militärschläge der USA, Frankreich und Großbritannien den syrischen Bürgerkrieg nicht beenden werden. Unbestritten ist, dass die internationale Gemeinschaft dem Giftgaseinsatz des Assad-Regimes nicht tatenlos zusehen durfte. Denn der Einsatz chemischer Waffen ist ein in keiner Weise zu rechtfertigendes Mittel. Eine weitere Eskalation der Gewalt muss jedoch um jeden Preis verhindert werden. Wir dürfen bei dieser Diskussionen nicht vergessen, dass wir einerseits Teil des Nato-Bündnisses sind. Andererseits dürfen Gespräche zu Russland, der Türkei und dem Iran aber auch nicht abreißen beziehungsweise von vornherein ausgeschlossen werden. Gerade weil wir uns militärisch nicht beteiligt haben, ist Deutschland prädestiniert, jetzt diplomatisch tätig zu werden. Stabilität erreichen wir in dieser Region nicht mit Gewalt, sondern nur mit Diplomatie. Die Bundesregierung muss jetzt vermittelnd tätig werden. Denn alle bisherigen Friedensverhandlungen sind gescheitert und es ist nicht gelungen, die Konfliktparteien für einen Dialog an den Verhandlungstisch zu holen.

Was Syrien jetzt braucht, sind Verhandlungen nach dem Vorbild des Oslo-Prozesses. Der Begriff „Oslo-Friedensprozess“ wurde geprägt durch die geheimen Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern, die unter norwegischer Vermittlung in Oslo stattfanden. Ähnlich wie beim Oslo-Prozess sollten dazu geheime Verhandlungen auf neutralem Boden durchgeführt werden. Denn nach sieben Kriegsjahren sehnt sich die syrische Bevölkerung nach Frieden und Sicherheit. Deshalb sollte die Bundesregierung die am Syrien-Konflikt beteiligten Akteure zu vertraulichen Gesprächen einladen. Jedes am Konflikt beteiligte Land müsste dabei einen Sonderbotschafter ernennen. Diese sollten sich dann ohne mediale Aufmerksamkeit treffen. Denn die Gespräche zwischen Israelis und Palästinensern verliefen auch deshalb konstruktiv, weil keine der beiden Seiten Verhandlungsfortschritte umgehend veröffentlichen musste.

Es ist Aufgabe der Bundesregierung, Europa zusammenzuführen, indem sie federführend auf die Beteiligten zugeht und Gespräche anbietet. Das ist auch in unserem unmittelbaren Eigeninteresse, allein schon wegen der hohen Anzahl von syrischen Flüchtlingen, die in Deutschland leben. Die Bundesregierung sollte daher unverzüglich eine diplomatische Initiative starten und dadurch den Friedensprozess in Syrien aktiv voranbringen.