Marine : Stützpunkt Eckernförde wird ausgebaut – Taucherübungshalle nächstes Jahr fertig

Der Marinestützpunkt Eckernförde wird mit 4000 Dienstposten der größte des Landes.

von Arne Peters

23. Juli 2020, 15:06 Uhr

Eckernförde | Rund 400 Millionen Euro werden bis zum Jahr 2035 in den Marinestützpunkt Eckernförde investiert. Die Anzahl der militärischen und zivilen Dienstposten steigt von 3000 auf 4000. Damit wird er zum größten Marinestandort im Land und zum zweitgrößten im Bund.

PIZ Marine

Wasserbecken ist dicht

Unter anderem werden die Ostmole erneuert, neue Unterkünfte und Funktionsgebäude errichtet – und die Taucherübungshalle saniert. Eine erste Hürde hat sie schon genommen: Vor zwei Wochen wurde das 25 mal 15 Meter große Becken zur Probe befüllt – und blieb dicht.

Die Geschichte der Hallensanierung

Das war nicht immer so. 2011 begannen Sanierungsarbeiten, die 2012 gestoppt wurden, weil eklatante Baumängel, unter anderem Undichtigkeiten, festgestellt wurden. Das Beweissicherungsverfahren nahm vier Jahre in Anspruch, bevor es zu einem Gerichtsverfahren zur Feststellung der Schuld und damit zur Übernahme der erneuten Sanierungskosten kam. 2017 wurde die Bauplanung wieder aufgenommen, 2018 die Gewerke ausgeschrieben. 2019 wurde die Bautätigkeit wieder aufgenommen. Die Marine hofft auf eine Inbetriebnahme im Sommer 2021.

Björn Wilke / Deutsche Marine

Auch Vereine sollen nach Möglichkeit Schwimmzeiten bekommen

Dann werden zunächst die Soldaten, allen voran die Minentaucher, Kampfschwimmer und U-Boot-Besatzungen, großen Nachholbedarf haben. Sie müssen seit neun Jahren auf Schwimmhallen in anderen Städten, zum Beispiel in Kiel oder Flensburg, ausweichen. Großes Interesse an einer Nutzung der Halle haben auch Vereine. Sie sollen im Rahmen freier Kapazitäten berücksichtigt werden. „Aber Vorrang hat der militärische Betrieb“, sagt Stützpunktkommandeur Korvettenkapitän Oliver Wellinger.

Bis zu 5,25 Meter tief

Die Halle ist für militärische Zwecke optimiert. Sie ist ausgerüstet mit Sprungturm und Krananlage. Sie kann abgedunkelt werden und die Ausbildung durch Unterwasserfenster verfolgt werden. Das Becken ist aus Edelstahl und bis zu 5,25 Meter tief. Zurzeit arbeiten Spezialisten aus Österreich daran. Ganz neu bekommt die Halle einen Anbau für Umkleiden und Lagermöglichkeiten.

Gebäude für 65 Soldaten

Gebaut wird zurzeit aber nicht nur in der Taucherübungshalle, es entsteht auch ein Unterkunftsgebäude für 65 Soldaten. Vorbei sind die Mehrbettstuben: Einbett-Zimmer sind mittlerweile Standard. Auf dem ehemaligen Sportplatz sollen drei weitere Unterkunftsgebäude entstehen. Baubeginn für das erste ist 2021.

Arne Peters

Ostmole wird komplett neu gebaut

In der Planung sind seit Beginn der Bautätigkeiten im Jahr 2014 über 60 Baumaßnahmen. Eine der größten ist die komplette Erneuerung der Ostmole inklusive der südlichen Außenmole mit einem Investitionsvolumen von fast 80 Millionen Euro. Zurzeit werden Bodensondierung und Unterwasserarbeiten vorgenommen, im nächsten Jahr sollen die Pfahlsetzungen beginnen. Die neue Mole soll zehn Meter außerhalb der alten entstehen, die im Anschluss abgebaut wird. So wird der Hafen größer, was auch eine Reaktion auf die immer größer werdenden Schiffe ist. Die Westmole wird zurzeit saniert, die U-Boot-Pier ist bereits erneuert worden.

Bürokratische Hürde ist gefallen

Bislang musste jede Baumaßnahme über zwei Millionen Euro vom Bundeswirtschaftsministerium separat geprüft und genehmigt werden – und das sind die meisten. Jetzt hofft Oliver Wellinger auf eine Beschleunigung, denn die Hürde wurde auf sechs Millionen Euro angehoben.

Arne Peters

Bis wir die abschließende Unterkunftsstruktur erreicht haben, müssen wir noch ein bisschen puzzeln. Stützpunktkommandeur Oliver Wellinger

Insgesamt ist es laut dem Stützpunktkommandeur schwierig, genaue Zeitangaben zur Fertigstellung der Baumaßnahmen zu machen. „Die Verbände entwickeln sich, ebenso die Zusammenarbeit der Marine mit anderen Ländern. Und auch die Ausbildungseinrichtungen müssen mit der Zeit gehen.“ Das Jahr 2035 werde als geplantes Ziel für die Fertigstellung aller Baumaßnahmen genannt, aber es könnte noch Änderungen geben. Gebaut werde zudem im laufenden Betrieb. „Wenn ein Gebäude abgerissen und ein neues dafür gebaut wird, müssen die Leute in dieser Zeit woanders untergebracht werden. Bis wir die abschließende Unterkunftsstruktur erreicht haben, müssen wir noch ein bisschen puzzeln.“

Straße „Am Ort“ vielleicht ab 2022 gesperrt

Auch der Zeitplan für Neubau und Fertigstellung der Wache und damit für die Absperrung der Straße „Am Ort“ auf Höhe des Klärwerks für den Verkehr könne nur ungefähr angegeben werden. Demnach soll in der ersten Jahreshälfte 2021 mit der Umsetzung begonnen werden. Die Fertigstellung ist für 2022 oder 2023 geplant.