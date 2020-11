Schuladoption : Studenten übernehmen die Grundschule Fleckeby

Eine Woche lang haben Studenten der Uni Flensburg den Unterricht an der Schule übernommen. Die Lehrer mussten sogar ihre Schlüssen an sie abgeben.

23. November 2020, 13:49 Uhr

Eckernförde | Eine spannende Woche liegt hinter den 125 Schülern der Grundschule Fleckeby: Eine Woche lang haben 13 Lehramtsstudenten der Europa-Universität Flensburg (EUF) den Unterricht übernommen – und zwar ganz ohne die Unterstützung der Lehrer.

Deshalb musste das zwölfköpfige Lehrerkollegium der sieben Klassen eine Woche zuvor ihre Schlüssel für die Schule abgeben und sich selbst in die „Home Office“-Fortbildung begeben. Das Praxissemester soll den Studierenden ermöglichen, umfassende Erfahrungen im Berufsfeld einer Lehrkraft über das Unterrichten hinaus zu machen und die wissenschaftliche Lehrerausbildung praxisorientierter zu gestalten.

Coronabedingt lief bei dieser „Schuladoption“ im Vergleich zu den vorhergehenden an anderen Schulen vieles anders ab. Projektleiterin Johanna Gosch der EUF: „Durch die Hygienemaßnahmen dürfen wir die Schule nicht betreten und die Studierenden vor Ort unterstützen.“ Dennoch lief die Betreuung der Lehramtsstudierenden im dritten Mastersemester, die sich freiwillig für das Praxissemester gemeldet hat, gut. Erstmalig waren auch Studierende der Sonderpädagogik in die Schuladoption eingebunden.

Während die Studierenden an der Grundschule in den Klassen unterrichteten, Pausenaufsicht organisierten, Elterngespräche führten, Krankmeldungen eintrugen oder aufgeregte Kinder beruhigten, sollte das Kollegium Fortbildungen besuchen. „Wir sind auf dem Weg einer Draußen-Schule“, sagt Schulleiterin Svea Hörrmann, „eigentlich hatten wir vor, in einer Draußen-Schule bei Hamburg zu hospitieren“. Doch die Corona-Pandemie machte ihnen einen Strich durch die Rechnung, und so haben sich die zwölf Lehrkräfte im Home-Office mit den entsprechenden Themen beschäftigt. Im normalen Schulalltag ist die Zeit dafür knapp.

Randi Achilles und Max Kloppenburg studieren beide Deutsch und Mathematik im Grundschullehramt an der EUF. Zum ersten Mal haben sie nicht andere beim Unterrichten beobachtet, sondern standen als Zweierteam selbst vor der Klasse. Sie sind von dem Konzept überzeugt. „Ich bin erschöpft, aber erfüllt und glücklich,“ erklärt Randi Achilles. Die Arbeit mit den Kindern habe große Freude bereitet.

In mehrwöchige Vorbereitungsphasen durch das Team der EUF und des Kollegiums sind die Studenten intensiv auf die Situation hingearbeitet. Diese Vorbereitungszeit hat es Schulleiterin Svea Hörrmann leicht gemacht, die Grundschule für eine Woche in die Hände der Studierenden zu übergeben. „Das Konzept hat mich überzeugt. Ich betreue schon lange Praktikanten und erlebe dieses Projekt das erste Mal. Es hat eine ganz andere Qualität, weil die Studierenden alleinverantwortlich vor der Klasse stehen. Der Praxisbezug im Lehramtsstudium könnte aus unserer Sicht noch größer sein.“

Die sechs- bis zehnjährigen Schüler waren begeistert von der Woche. Finja aus der Klasse 1b: „Die Woche war gut, aber ich habe auch meine Lehrer vermisst. Die Studenten sind aber sehr nett, mir gefallen die Laufspiele im Bewegungsunterricht besonders.“

Auf dem Schulhof gab es am Freitag für die Studenten tosenden Beifall von den Kindern. Dann nämlich gaben die Studenten die Schlüssen für die Schule an die Lehrer zurück.