Studenten im Stau: FH staffelt die Vorlesungen

von Achim Krauskopf

erstellt am 15.Okt.2017 | 20:20 Uhr

Erstmals beginnt an der Fachhochschule (FH) Kiel auf dem Ostufer der Unterricht in den einzelnen Fachbereichen in diesem Semester zeitversetzt. Grund ist die angespannte Verkehrslage auf dem Areal in Dietrichsdorf. Morgens und nachmittags bilden sich in den Straßen um die Gebäude lange Staus, da viele Studenten mit dem Auto kommen. Die gestaffelten Anfangszeiten sollen jetzt den Andrang entzerren.

Die fünf Fachbereiche in Dietrichsdorf haben sich laut Aussage der FH-Pressestelle in Abstimmung mit dem Präsidium für die Änderung der Zeiten entschieden. Der Vorlesungsbeginn für den ersten Block ist auf 8.15 und 8.30 Uhr festgesetzt. Zuvor hatten alle Fachbereiche um 8.15 Uhr mit dem Unterricht begonnen. Um die Situation zusätzlich zu entschärfen enden die beiden Blöcke unterschiedlich. So sitzen die Studenten des ersten Blocks bis 9.30 Uhr im Hörsaal, die anderen bis 9.45 Uhr.

Neben geänderten Anfangszeiten setzen sich auch die KVG und der Kieler Fährbetrieb für eine bessere Anfahrt zur Fachhochschule ein. So hat die KVG ihre Busfahrpläne an die neuen Zeiten angepasst. Die Linie 60 S, die vom Hauptbahnhof zügig zur FH fährt, verlässt die Hochschule nicht mehr nur alle halbe Stunde, sondern alle 15 Minuten. Auch die Linie 11 soll helfen. Hier sind zu Stoßzeiten zusätzliche Einsatzwagen geplant.

Bei der Schwentinefähre, die neben der Fachhochschule am Anleger festmacht, wird die erste Fahrt um 6.38 Uhr gestrichen. Dafür ist das Schiff abends länger unterwegs. Die letzte Fähre verlässt Dietrichsdorf um 18.18 Uhr, um Studenten aufs Westufer zu bringen.

Dank der verbesserten Fahrtzeiten von Bus und Fähre soll den FH-Studenten garantiert werden, dass sie auch ohne Auto pünktlich zur ersten Vorlesung erscheinen können und nach der letzten Veranstaltung zurück auf das Westufer kommen. Dadurch, so hofft die FH, werden weniger Studenten mit dem Auto anreisen.

Das Platzproblem der Fachhochschule zeigt sich aber nicht nur bei der An- und Abreise. Auch die Mensa ist mittags regelmäßig überfüllt. Alle Blöcke enden zur Mittagspause gleichzeitig um 11.45 Uhr. Das ist laut FH-Aussage wegen der Raumplanung auch nicht anders möglich. Um den Studenten trotz einem begrenzten Platzangebot ein Mittagessen zu ermöglichen, hat die Hochschule zusammen mit dem Studentenwerk beschlossen, die Essensausgabe der Schwentinemensa bis 14.15 Uhr zu verlängern.

Platzprobleme sind für die Fachhochschule nichts Neues. Neben der Mensa und den Parkplätzen müssen auch die Räumlichkeiten ständig nachgerüstet werden. Ursprünglich war der Campus für 3800 Studenten geplant. Aktuell sind aber 7000 Studenten an der Kieler Fachhochschule eingeschrieben.