Feuer : Strohbrand – mühsamer Dauereinsatz

Eine schlaflose Nacht haben Henrik Buchenau, der Inhaber von Gut Warleberg, und die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Neuwittenbek hinter sich. Auf einem Feld an der Hauptstraße brannten in der Nacht zu Montag etliche Strohballen. Eine Polizeimeldung, wonach es sich um 70 Ballen gehandelt habe, korrigierte Buchenau. „Es waren 128 Ballen“, sagte der Gutsbesitzer und fügte verärgert hinzu: „Ich gehe von Brandstiftung aus. Eine Selbstentzündung kommt bei Stroh eher nicht vor.“

Nachdem das Feuer gegen 0.30 Uhr gemeldet worden war, rückte die Neuwittenbeker Wehr mit 23 Mann am Einsatzort an. Einsatzleiter Karl-Dieter Born merkte schnell, dass das nicht reichen würde – das Feuer griff auf immer mehr Ballen über. „Wir haben die Kollegen aus Tüttendorf und Blickstedt nachalarmiert“, erklärte Born. So waren phasenweise 50 Brandschützer im Einsatz. Dennoch ließ sich das Feuer nur schwer löschen. „Es war sehr mühsam“, meinte Buchenau, der die gesamte Zeit vor Ort war.

Das Problem: Um auch das unten liegende Stroh löschen zu können, mussten die Einsatzkräfte immer wieder die oberen Schichten abtragen. Erst um 11.35 Uhr gestern Vormittag konnte Karl-Dieter Born den Einsatz offiziell als beendet erklären. „Im Laufe der Zeit konnten wir aber das Personal runterfahren“, so Born, der wie einige seiner Kollegen die kompletten elf Stunden vor Ort war. Der Einsatzleiter war erleichtert, dass nichts Schlimmeres passiert war. „Es hätte gefährlich werden können, wenn der Wind aus der entsprechenden Richtung gekommen wäre.“ Henrik Buchenau haderte. „Es ist ärgerlich, dass sich die Feuerwehr die Nacht um die Ohren schlagen musste. Einfach ein unnützes Ereignis. Leider kann man sich gegen solche Taten nicht wehren.“

Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Sachbeschädigung auf und hofft auf Hinweise unter Tel. 04346/90 22.

Bereits rund eine Stunde vor dem Brand brannte an der Bushaltestelle Levensau der Inhalt eines Mülleimers. Ob die Brände in einem Zusammenhang stehen, wird gegenwärtig geprüft.



von jas

erstellt am 15.Aug.2017 | 09:18 Uhr