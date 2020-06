Bürgerinitiative : Streit um das Bürgerhaus und Seniorenwohnungen in Strande

Die CDU, SPD und FDP in der Gemeindevertretung reagieren in einer Pressemitteilung auf Vorwürfe der Bürgerinitiative.

16. Juni 2020, 13:14 Uhr

Strande | Aufruhr in Strande. Gegen die Pläne der Gemeinde, ein Bürgergemeinschaftshaus auf dem Ankerplatz in Strande zu bauen, hat sich eine Bürgerinitiative unter der Leitung von Eckhard Weiße und Peter Siemon formiert, die eine Unterschriftenaktion für ein Bürgerbegehren gestartet hat.

Hierzu hat die Gemeinde eine Pressemitteilung herausgegeben

Hierin heißt es: Die Planung für einen „Bürgerpavillon“, der Kultur, Touristik und Ehrenamt verbindet, sowie für ein „barrierefreies und seniorengerechtes Wohnen“ dient, wird seit Jahren intensiv betrieben. Auch sind die Planungen Bestandteil des Ortsentwicklungsplans. Die Möglichkeit der politischen Teilhabe der Initiatoren des Bürgerbegehrens war stets gegeben. Das macht eine so späte Einbringung der Gegenargumente im Planungsprozess umso bedauerlicher, zumal die Projekte von allen Fraktionen befürwortet werden. Die Info-Broschüre zum Bürgerbegehren der einzelnen Bürger beinhaltet Fehler.

Bürgermeister Dr. Holger Klink (CDU)

„Es ist ein Novum, dass Beschlüsse, die von allen demokratisch gewählten Fraktionen und Fachleuten gleichermaßen für richtig empfunden werden, nun ausgehebelt werden sollen. Dieses kommt einem Misstrauensvotum gegenüber der gesamten politischen Vertretung gleich.“

Ulrich Kauffmann, Fraktionsvorsitzender der FDP

„Es ist befremdlich, dass die tatsächlichen Kosten und Folgekosten, wie in der Gemeindeordnung vorgeschrieben, im Bürgerbegehren nicht benannt werden. Tatsächlich ist ein multifunktionales und damit deutlich größeres Gemeindehaus am Mühlenteich nicht zu finanzieren. Deshalb ist die Planung von 2006 auch nie umgesetzt worden. Nur durch den Verkauf des dortigen Grundstücks bei gleichzeitiger Sicherung der Sozialbindung im Grundbuch wäre ein deutlich kleinerer Bürgerpavillon am Ankerplatz zu finanzieren.“

Claudia Sieg, Fraktionsvorsitzende der SPD

„Es ist bedauerlich, dass diese wichtigen Projekte mit ihren Standorten zum Teil aus Eigeninteressen in Gefahr geraten. Wir hoffen, dass die Bürger sich vor einer Unterzeichnung umfassend informieren.“ Alle drei Vertreter wollen „der Fehlinformation aus dem Bürgerbegehren geschlossen entgegentreten und möchten erneut Hintergrundinfos und Beweggründe zu den beiden Projekten geben“.

Die Standorte sind durch Machbarkeitsstudien und Standortanalysen von renommierten Planungsbüros erarbeitet worden. Die Ausgestaltung des Projektes „Seniorengerechtes Wohnen“ ist das Ergebnis eines landesweiten Architektenwettbewerbes.

Die Verfasser der Postwurfsendung fürchten unter anderem eine Zweckentfremdung der geplanten Einheiten für seniorengerechtes Wohnen an der Au-Wiese. Diese Zweifel seien durch die Aufstellung der Kriterien in der Bauleitplanung realitätsfern. Der Standort am Mühlenteich ist zudem durch die Nähe zur Strander Grundschule und Kindergarten gewinnbringend, da sich Generationen dort begegnen und dies zu Projekten anregen kann, die generationenübergreifend konzipiert und realisiert werden können.

Synergieeffekte

Die Synergieeffekte, dass ältere Strander die Wohnungen beziehen und sich hierdurch freier Wohnraum für Familien ergibt, könne man nicht ignorieren. Die Nachfrage der älteren Bürger sei immens. Ferner werde seitens der Kritiker angeführt, dass die Fläche am Ankerplatz für ein Bürgerhaus zu klein und eine Bebauung an diesem Standort nicht vorgesehen sei.

Kein Veranstaltungszentrum

Bewusst ist beim Bürgerhaus darauf verzichtet worden, ein Veranstaltungszentrum hervorzubringen, das als Miet- oder Veranstaltungs-Location jedweder Zwecke funktionieren muss. Die Gemeindevertretung hat sich dagegen entschieden, da sie nicht zu den vorhandenen Gastronomen in Konkurrenz treten möchte. Die Gemeindevertretung möchte die Kultur, Kunst, Touristik und das Ehrenamt fördern – und kein Veranstaltungszentrum.

Darüber hinaus führt eine von den Initiatoren des Bürgerbegehrens geforderte Nutzung eines Veranstaltungszentrums am Mühlenteich zwangsläufig zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen und Bedarf an Parkplätzen an der Au-Wiese.

Zentrale Lage

Für die von der Gemeinde geplante Nutzung ist es unabdingbar, dass das Bürgerhaus einen zentralen Standort im Dorf einnimmt. Die Touristik aus dem Ortskern zu verbannen sei nicht zielführend. Die Aufsicht am Tag würde durch den Leiter der Touristik gewährleistet sein.

Der Ankerplatz liegt im hochwassergefährdeten Bereich

Eine Bebauung ist jedoch zulässig, wenn diese mit Belangen des Küstenschutzes und des Hochwassers vereinbar ist oder wenn ein öffentliches Interesse vorliegt. Über Monate hinweg sind weniger als 20 Besucher über diesen Zeitraum ermittelt worden. Die öffentliche Fläche in zentraler Lage sollte der Gemeinschaft einen höheren Mehrwert liefern.

Bürgerpavillon durch Grundstücksverkauf finanziert

Durch den Verkauf des Grundstücks an der Au-Wiese und Bindung der Funktion vom seniorengerechten Wohnungsbau im Grundbuch werden Einkünfte erzielt. Mit diesen wird der Bürgerpavillon finanziert. Gleichzeitig ist dessen Bau von zusätzlichen Fördermitteln abhängig. So garantiert die derzeitige Beschlusslage eine Minimierung des finanziellen Risikos für die Strander Bürger.

Sollte hingegen auf der Wiese an der Schule so ein Veranstaltungszentrum gebaut werden, entfalle die Einnahme durch den Grundstücksverkauf und zusätzlich würden die Kosten erheblich höher sein, da die Initiatoren ein fast doppelt so großes Objekt planen. Über die offene Finanzierungslücke werde seitens der Initiatoren keine Silbe verloren.

Solche riskanten Finanzierungsmodelle lehnt die Gemeindevertretung ab

Die Schaffung eines Bürgerhauses, aus dem sich ein einender Charakter ergibt, ist nach Auffassung der Gemeindevertretung nur auf dem Ankerplatz realisierbar. Die Schaffung von Wohnraum sei ratsam, um älteren Strandern zu ermöglichen, ihr Heimatdorf seniorengerecht zu bewohnen und Platz für junge Familien zu schaffen. Die Gemeindevertretung empfiehlt, sich umfassend vor einer Unterschrift zu informieren.

Öffentlichkeitsbeteiligung

Am Mittwoch, 17. Juni, findet ab 19 Uhr in der Turnhalle an der Schule die im Planverfahren vorgesehene Öffentlichkeitsbeteiligung zum Seniorenwohn-Projekt statt. Dabei müssen die üblichen Hygienestandards und Abstandsregeln eingehalten werden.