Dudelsack-Konzert in Eckernförde : Straßenkonzert mit Dudelsack und Djembé

Ein kleinwüchsiges Musiker-Pärchen aus Dortmund und München hat am Mittwoch viele Passanten begeistert.

von Gernot Kühl

14. August 2019, 17:21 Uhr

Eckernförde | Straßenmusiker sind in der Eckernförder Fußgängerzone nichts Ungewöhnliches. Gestern allerdings sorgte ein Duo für größeres Aufsehen und kleine Menschentrauben in der Kieler Straße, Ecke Langebrückstraße. Das lag in erster Linie an der außergewöhnlichen und selten zu hörenden Dudelsack-Musik, aber auch an den Musikern selbst, die wegen ihrer Kleinwüchsigkeit viele Blicke auf sich zogen.

Bernhard Schulze-Vorberg (30) aus Dortmund und Johanna Lochner (28) aus München sind privat ein Paar und seit einigen Tagen mit ihren Kinderfahrrädern und Campingausrüstung inklusive Zelt im Norden unterwegs. Gestern war für sie Eckernförde-Premiere. „Super, sehr nette Leute“, lobte der Schulbegleiter aus Dortmund die Passanten im Ostseebad, die auch reichlich Spenden als Musikerlohn in die bereitgestellte große Tasche warfen. „Wir spielen, um unseren Urlaub zu finanzieren“, sagte Bernhard Schulze-Vorberg, der mit seinem auf seine Körpermaße zugeschnittenen Dudelsack die Zuhörer faszinierte. Die angehende Ergotherapeutin Johanna Lochner begleitete ihren Freund auf der Djembé. Wenn es die Urlaubskasse hergibt und genug Geldspenden eingespielt sind, gönnen sich die beiden auch mal ein Hotelzimmer für eine Nacht, ansonsten aber wird gezeltet.

Die nur 1,35 und 1,15 Meter großen Musiker sind mit dem Zug nach Flensburg gefahren und radeln und spielen sich die Ostseeküste entlang. Bislang gefällt ihnen ihr musikalischer Urlaubstripp sehr. Was auch an den Reaktionen der vielen Zuhörer liegen dürfte, die auch gestern Mittag fasziniert lauschten und nach jedem Lied applaudierten. Eckernförde gefiel ihnen so gut, dass sie noch ein bis zwei Tage dranhängen werden, bevor sie gen Süden weiterziehen. Das Spiel alter irischer,schottischer, keltischer oder auch moderner Weisen auf dem Dudelsack sei sehr anstrengend, sagte Bernhard Schulze-Vorberg, um ihn nach einer kurzen Pause erneut erklingen zu lassen.