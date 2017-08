Green Screen: : „Strandkino“ abgesagt

vergrößern 1 von 2 Foto: archiv 1 von 2

Vergeblich gehofft: Green Screen hat wegen der schlechten Wetterprognosen die für gestern Abend angekündigte Multimedia-Show „Tiefenrausch“ der Wissenschaftstaucher und Naturfilmer Uli Kunz und Florian Huber am Strand vor dem Ostsee Info-Center kurzfristig abgesagt. Man habe auf ein ruhiges Wetterfenster am Freitagabend gehofft, doch am Freitagvormittag habe sich abgezeichnet, dass der über der Nordsee befindliche Tiefausläufer am Abend Eckernförde erreichen würde, begründete Dr. Carsten Füg, seines Zeichens Meteorologe, die kurzfristige Entscheidung, die Strandkino-Veranstaltung abzusagen. „Das tut uns leid für die Besucher, aber bei Regen macht so eine Veranstaltung nun mal keinen Spaß.“ Das sicher zahlreich erschienene Publikum bekommt eine zweite Chance, sich die außergewöhnliche Produktion anzusehen: das Strandkino mit der „Tiefenrausch“-Show soll nun während des 11. Internationalen Naturfilmfestivals Green Screen am Donnerstag, 14. September, ab 21 Uhr vor dem OIC steigen. Der Eintritt ist dann wieder kostenlos.

von Gernot Kühl

erstellt am 18.Aug.2017 | 17:18 Uhr