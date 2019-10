Jazzfrühschoppen in Eckernförde : Stoker-Jazz-Band eröffnet Musikreihe im Carls

Bands, die Interesse an einem Auftritt haben, können sich beim Veranstalter melden.

von Arne Peters

15. Oktober 2019, 10:24 Uhr

Eckernförde | Der Jazzfrühschoppen im Carls präsentiert sich am Sonntag, 20. Oktober, in neuem Gewand. Zukünftig findet die Musikreihe nicht mehr monatlich, sondern in unregelmäßigen Abständen statt. „Wir planen Konzerte ungefähr alle zwei Monate“, sagt Wolfram Müller, der die Veranstaltungsreihe organisiert. Gefördert wird sie vom Carls-Eigentümer Wolfram Greifenberg.

Den Anfang macht am Sonntag von 11 bis 13 Uhr die Stoker-Jazz-Band. Künftig sollen wechselnde Bands auftreten. Wer Interesse an einem Auftritt hat, kann sich unter info@nordsaite.de an Wolfram Müller wenden. Der Eintritt ist frei, für die Künstler wird ein Hut herumgereicht.