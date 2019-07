Laternenflohmarkt Eckernförde : Stöbern unter Kerzenlicht

Großer Andrang herrschte am Donnerstag auf dem Lichterflohmarkt auf der Hafenmeile.

Eckernförde | Unmittelbare Wassernähe, sommerliche Temperaturen – ein fast mediterranes Ambiente erwartete am Donnerstag auf dem Laternenflohmarkt am Hafen sowohl die Standbeschicker als auch die Gäste.

Ab 15 Uhr konnten die Verkäufer aufbauen – laut Vorgabe von Veranstalterin Marina Täubner durfte nicht vor 23 Uhr abgebaut werden.

Das Angebot der Stände, die an der Hafenmeile vom Luzifer-Parkplatz bis zur Hafenspitze reichten, war riesig. Von Kleidung in allen Größen, Taschen, Büchern, Schmuck, Uhren, Porzellan, Silberbesteck, alten Radios, Gummistiefeln, Spannbetttüchern über Ferngläser und Angelzubehör bis Laternen, Kerzen und Spielzeug war alles zu bekommen. Auch so manche Kuriosität ließ sich finden, zum Beispiel ein kleines rotes Schaukelrentier. Doreen Freese aus Peissen nahm zum ersten Mal am Nachtflohmarkt teil. Sie löst gerade ihr Geschäft auf und nutzte die maritime Verkaufs-Gelegenheit. Erstmals dabei waren auch Margret und Dieter Schuhwald aus Eggebek. Die Eckernförder Hafenmeile kennen die beiden bereits von den monatlichen Flohmärkten der Täubner-Veranstaltungen.

Jetzt wollten sie auch erstmals den Verkauf auf dem Laternenflohmarkt wagen. Mit der Standzuweisung hatten sie Glück. Das Paar konnte diesen direkt in der Nähe der Wasserkante aufbauen und sorgte mit Lichterketten und Kerzen für eine wunderbare Atmosphäre an seinem Stand. Ihr Angebot war vielfältig. Viele Spielzeugautos fanden sich in den Kisten, etliche Playmobilfiguren wanderten über den Tisch. Claudia Fehlow aus Eckernförde entdeckte an dem Stand eine Original Melittakaffeekanne, über die sie sich sehr freute. „Wir haben gut verkauft“, ziehen die Schuhwalds eine positive Bilanz am Ende des Tages, „ es gefällt uns sehr gut in Eckernförde. Es ist eine wunderbare Atmosphäre.“ Nicht nur Einheimische, auch sehr viele Urlauber hätten bei ihnen gekauft.

Gegen 22 Uhr setzte langsam die Dunkelheit ein. Einen kleinen Wermutstropfen gab es dann doch: Einige Standbeschicker hatten weder Lichterketten noch Kerzen noch sonst irgendeine Beleuchtung an ihren Ständen angebracht. Von vielen vorübergehenden Besuchern war zu hören, dass sie das bemängelten. Man könne an den Ständen die angebotenen Waren überhaupt nicht mehr erkennen und deswegen auch nicht mehr kaufen, was sie bedauerten.