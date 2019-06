Kampfkunstschulen in Eckernförde : Stockkampf zum Geburtstag

Die Kampfkunstschulen Schleswig-Holstein haben ihr 20-jähriges Bestehen mit einem Sportfest und Seminaren im Schulzentrum gefeiert.

von Arne Peters

16. Juni 2019, 16:23 Uhr

Eckernförde | Hier flogen die Fäuste, wirbelten die Stöcke und traten die Beine: Am Sonnabend war in den Sporthallen des Schulzentrums ganz schön was los. Die Kampfkunstschulen Schleswig-Holstein feierten ihren 20. Geburtstag und hatten Sportler aus dem ganzen Land zu einem großen Mitmach-Fest eingeladen.

Die Kampfkunstschulen SH sind ein WingTsun-basierter Spartenverband, der neben Selbstverteidigungskursen auch Präventionsangebote im Angebot hat und in der Ausbildung sowie in der Jugendhilfe tätig ist.

Am Sonnabend zeigten Mitglieder in gemeinsamen Durchgängen klassische Selbstverteidigungselemente sowie Bodenkampf, Stockkampf, Konditions- und Gesundheitstraining. Als anerkannter Bildungsträger schulen die Kampfkunstlehrer Menschen in Kindergärten, Schulen, Einrichtungen, Betrieben und Behörden in Gewaltprävention und Selbstverteidigung. Mit über 1500 Mitgliedern gehören die Kampfkunstschulen zu den größten Sportverbänden in Schleswig-Holstein.

Oberstes Ziel ist immer die Gewaltprävention. Dabei hilft die Stärkung der eigenen Persönlichkeit und das Wissen, wie mit wenig Kraft vermeintlich stärkere Gegner in die Knie gezwungen werden können. Damit erhält der Begriff „Kampfsport“ eine ganz andere Bedeutung. „Kampfverhinderungssport“ müsste es eigentlich heißen.

Im Stockkampf lernen etwa 60 Kursteilnehmer die Abwehr von Angriffen – und ganz nebenbei noch Körper- und Fingerbeherrschung. Im ersten Schritt der Persönlichkeitsstärkung erfahren Anfänger, wie mit einfachen Mitteln frühzeitig eine Gewaltspirale durchbrochen werden kann.

„Ziel ist es, nicht zu kämpfen“, erklärt Markus Waßmann (42) vom Verband der Kampfkunstschulen, der seine Schule im Töz in der Marienthaler Straße betreibt. „Nur ein verhinderter Kampf ist ein gewonnener Kampf.“ Er zeigt, wie mit wenig Kraft ein möglicher Angreifer schnell zur Besinnung gebracht wird: Geschickt ergreift er die Hand des Gegners und verdreht sie so, dass sekundenschnell klar wird, dass diese Grenze nicht überschritten werden kann. „Handgelenksbefreiung“ heißt der schnelle und wirksame, für Angreifer auch schmerzhafte Trick, der zur unausgesprochenen Erkenntnis führt: „Greife lieber nicht an.“

„Sei ein Held – sei gegen Mobbing! Mach Dich stark!“ ermuntert auch das Plakat „Sport gegen Gewalt“ im Eingang daran, eine starke Persönlichkeit herauszubilden. Kinder stark zu machen, ist ein wichtiges Ziel der Arbeit von Markus Waßmann. „Sie sollen selbst entscheiden, wer sie anfassen darf. Deshalb ist es wichtig, Anwendung von Gewalt zu verhindern und Selbstverteidigung zu lernen.“ Kampfkunst versteht er als Mittel gegen Aggression. „Wir wollen keine Privatarmee aufbauen, sondern starke Kinder, die sich selbst helfen können.“

„WingTsun“ ist Teil eines Programms, in dem die Kombination aus Teilen von Tai-Chi, Chi-Gong und Bewegungsmeditation als intelligente Art der Selbstverteidigung vorgestellt wird. Bewegungslehre, Konditionstraining mit Kickbox-Elementen, Selbstverteidigung, aber auch Sparring (Schwerpunkt: Faustkampf mit Boxhandschuhen und Zahnschutz) gibt es im Angebot. Ziel ist immer, mentale Stärke zu erzeugen und starke Signale an mögliche Angreifer auszusenden: „Ich bin stark. Ich bin kein Opfer!“

>www.kampfkunstschulen-sh.de