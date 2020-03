Frauenchor Fleckeby : Stimmtraining mit Claudia Piehl

Erneut besuchte Claudia Piehl den Frauenchor Fleckeby und feilte an den Stimmen der Sängerinnen.

von Achim Messerschmidt

06. März 2020, 17:43 Uhr

Fleckeby | Auch die Stimme ist einem Alterungsprozess unterworfen, Stimmbänder erschlaffen, der Stimme fehlt es an Volumen. Gegen erschlaffte Muskulatur hilft gezieltes Training im Fitnessstudio, gegen die Tonpatzer viel Übung. Neben seinen wöchentlichen Proben lädt der Frauenchor Fleckeby auch jedes Jahr die ausgebildete Sängerin und Musicalregisseurin Claudia Piehl zu seinen Übungsabenden ein – zum dritten Mal in Folge. Die etatmäßige Chorleiterin Rosemarie Tyllack reiht sich dann bei den Sängerinnen ein, denn auch sie will trainieren – Anti-Aging für die Stimme, wie Claudia Piehl sagt. „So ein Training gibt dem Chor neue Impulse“, sagte sie, „wir trauen uns an neue Dinge heran“, ergänzt die Vorsitzende, Heike Ostmann-Summek. Neu mitgebracht hatte Claudia Piehl den rund 25 Sängerinnen den Michael-Jackson-Hit „Heal the World“. Ob sie den bei ihrem nächsten Auftritt singen? Der ist morgen ab 10 Uhr in der Kreuzkirche Fleckeby beim Weltgebetstags-Gottesdienst.

Premiere für Claudia Piehl war in diesem Jahr der Besuch beim örtlichen Männergesangverein, auch die Herren wollen, dass ihre Stimme lange leistungsfähig bleibt.