Gettorfer sammeln für den Libanon : Sternsinger Aktion soll Grenzen einreißen

16. Januar 2020, 15:07 Uhr

Gettorf | Die Gettorfer Sternsinger und ihre Begleiter haben 946,40 Euro für Kinderprojekte im Libanon sammeln können. Die Sternsinger besuchten Haushalte in Gettorf und den Nachbarorten, sangen Weihnachtslieder, segneten die Häuser und sammelten Geld für Kinderprojekte im Libanon.

Bevor die Sternsinger in Gruppen in die Häuser gingen, versammelten sie sich in der St.-Jürgen-Kirche zur Aussendungsandacht. Das gemeinsame Singen der Lieder, die auch bei den Besuchen gesungen wurden, standen ebenso auf dem Programm, wie eine kurze Ansprache von Pastor Dirk Schulz nach einzelnen verfremdeten Szenen aus der Weihnachtsgeschichte: Maria und Josef wurden nicht in den Stall gelassen, sodass die Krippe leer blieb. Die Hirten wurden vom Besitzer des Stalls vom Grundstück gejagt und gelangten nicht zum Kind, die heiligen drei Könige oder Weisen aus dem Morgenland wurden von Herodes als vermeintliche ausländische Agenten ins Gefängnis gesteckt und kamen auch nicht beim Kind an.

Das Fazit von Pastor Schulz bezogen auf unsere Gegenwart: „Die Krippe bleibt leer, wenn sich Menschen abgrenzen, andere ausgrenzen oder Grenzen hochziehen.“ Die Sternsingeraktion dagegen sei eine Aktion, um genau diese Grenzen einzureißen „damit die Krippe nicht leer bleibt“, so Dirk Schulz.

Die Kostüme für die Sternsinger kamen aus dem Kostümfundus der Gettorfer Kirchengemeinde. Andere wurden von der evangelischen Kindertagesstätte „Sonnenstern“ in Schinkel und von Privatpersonen zur Verfügung gestellt. Da die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Sternsingeraktion aber alle Erwartungen übertraf, fehlten immer noch 20 Kostüme. Die nähte Heidemarie Uhlenwinkel-Frei aus Stoffresten der Kirchengemeinde zwischen Weihnachten und Neujahr – ein Kraftakt. „Aber sie hat tapfer an der Nähmaschine ausgehalten und jetzt haben wir einen Sternsingerfundus“, freut sich Julia Uhlenwinkel. Die nächste Sternsingeraktion kann also kommen. Ob die Kostüme dann ausreichen?

„Die Kinder kamen ganz glücklich zurück. Offensichtlich macht segnen Spaß“, so Uhlenwinkel.