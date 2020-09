Eckernförde : Stephan Vollbehr wird neuer Veranstaltungsleiter der Touristik und Marketing GmbH

Stefan Dietrich kehrt aus familiären Gründen in seine Heimat zurück, Stephan Vollbehr ist sein Nachfolger.

von Arne Peters

04. September 2020, 17:48 Uhr

Eckernförde | Der gebürtige Eckernförder Stephan Vollbehr ist der neue Veranstaltungsleiter der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH (ETMG). Er tritt ab sofort die Nachfolge von Stefan Dietrich an, der die Aufgabe erst im April von Jan-Niklas Bente übernommen hatte und offiziell zum 30. Ende September wieder aufhört.

Stefan Dietrich, der aus familiären Gründen zurück nach Braunschweig geht, fällt der Abschied schwer, wie er sagt: „Ich habe hier sehr gern gelebt und gearbeitet. Es war eine spannende und vielseitige Aufgabe. Ich beneide meinen Nachfolger.“

Dieser ist ein alter Bekannter: Stephan Vollbehr (55) ist in Eckernförde geboren und zur Schule gegangen und hat bei Getränke Behn seine Ausbildung zum Industriekaufmann absolviert. Es folgte eine musikalische Karriere mit der Band Illegal 2001 („Ich fahr die ganze Nacht“), arbeitete angestellt im Veranstaltungsbereich in Damp und Paderborn, bevor er sich 2002 auf seine Künstleragentur „Vollbehr Event Management GmbH“ konzentrierte.

Als Agent organisierte er Konzerte und Künstlerauftritte in ganz Schleswig-Holstein, auch in Eckernförde, zum Beispiel für Stadtfeste im Auftrag der ETMG, bis ihn die Corona-Krise voll traf: „Wir hätten in diesem Jahr 120 Veranstaltungen gehabt, die alle abgesagt wurden. Ich war zu vier Monaten Arbeitslosigkeit gezwungen.“

Im Gespräch mit der ETMG stellte sich heraus, dass diese einen neuen Veranstaltungleiter sucht – eine Win-Win-Situation. ETMG-Geschäftsführer Stefan Borgmann: „Stephan Vollbehr hat viel Erfahrung im Veranstaltungsbereich und kommt mit neuen Ideen und neuen Kontakten.“ Eine erste Aufgabe ist er auch schon angegangen: „Wir hatten vor einigen Tagen ein Gespräch mit den Gastronomen vom Weihnachtsmarkt, wie man unter Coronabedingungen den Markt veranstalten könnten. Nächste Woche soll eine Entscheidung fallen.“

Zusammen mit Veranstaltungskauffrau Lena Guschewski ist er jetzt also der Ansprechpartner für Veranstaltungen. Die ETMG hat Vollbehr zugesichert, seine Agentur neben seiner neuen Tätigkeit weiter betreiben zu können, sobald die Corona-Situation es erlaubt.