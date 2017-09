Archäologie : Steinzeit-Spuren in Schönhagen

vergrößern 1 von 5 Foto: Steinmetz (4) 1 von 5







von Dirk Steinmetz

erstellt am 20.Sep.2017 | 06:17 Uhr

Schönhagen | Steinsplitter, Keramikscherben und Knochenfunde aus der Steinzeit – sie zu finden, darauf hoffen die Studenten der Christian-Albrechts-Universität Kiel in Schönhagen. Seit über einer Woche führen die Studenten des Fachbereichs Ur- und Frühgeschichte unter Leitung von Dr. Jan Piet Brozio Ausgrabungen auf einer Fläche zwischen Holmer Weg und Spielplatz am Strand durch. Und sie wurden schon fündig. Unter einer etwa 30 Zentimeter starken Humusschicht legten sie Flintsteinbruchstücke frei.

Hinweise, dass in dem Bereich eine Siedlung oder ein Lagerplatz aus der Steinzeit vermutet werden, gibt es schon seit 2007. Damals fanden Probebohrungen des Archäologischen Landesamtes im Vorfeld für ein Bauvorhaben statt, berichtet Brodersbys Bürgermeister Christian Schlömer. Die Nachforschungen wurde aber eingestellt, gebaut wurde auch nicht.

Nun hatte sich der Uni-Fachbereich angeboten, die Grabungen kostenneutral für die Gemeinde aufzunehmen. „Wir betreiben hier Forschung und Lehrgrabung für die Studenten“, erklärt Brozio. Ihr Vorhaben ist angesiedelt in der Forschungsreihe „Transformations Dimensionen – Mensch-Umwelt Wechselwirkungen in Prähistorischen und Archaischen Gesellschaften“. Dahinter verbirgt sich die Erforschung der Steinzeit zwischen etwa 2800 und 1800 Jahren vor Christus. „Aus der Zeit weiß man relativ wenig über das Leben der Menschen“, erklärt der wissenschaftliche Mitarbeiter des Kieler Instituts. Die Phase sei sehr spannend, weil ein gesellschaftlicher Wandel einsetzte. Hatte man bis dahin beispielsweise Gemeinschaftsgräber ganzer Siedlungen angelegt, so wechselte dies zur Einzelbestattung. Hierbei wurden auch sehr oft Waffen beigelegt. Nun suchen die Wissenschaftler nach Erklärungen und hoffen dabei auch, über mögliche Funde von Nahrungsresten (Pflanzen) Hinweise auf die gesellschaftlichen Veränderungen zu finden.

Nach dem Fund der ersten Steinbruchstücke sind die Forscher zuversichtlich, noch mehr zu finden. Geplant ist, in vier Wochen vier Suchstreifen in dem etwa 40 mal 30 Meter breiten Suchareal anzulegen. Teilweise werden es nur Suchlöcher werden, da Baumbestand die Grabungen erschwert.

In den Gräben wird mit kleinen Kellen der Boden Schicht für Schicht abgeschabt. Sobald ein Fund freigelegt wird, wird er mit einem Stäbchen markiert. Jeder Fundort wird digital eingemessen, berichtet Sebastian Schultrich. Der wissenschaftliche Mitarbeiter ist ganz gespannt darauf, was sie freilegen. „Am PC wird dann jeder Fund in einer 3D-Ansicht eingetragen“, ergänzt Dörthe Gayk. Die Studentin im 5. Semester des Bachelor-Studiengangs mag die Suche im Untergrund.

Sind die Fundstücke einzeln verpackt und ausgezeichnet, wird die Grabungsoberfläche „geputzt“. „Dann achten wir auf Verfärbungen oder Bodenveränderungen“, erklärt Brozio. Aus ihnen können sie auf Gräber, Kammern oder andere Siedlungsmerkmale schließen und die Suche gezielt fortsetzen. Der Standort sei sehr gut, da es dort in den letzten 5000 Jahren keine nennenswerte Bodenbearbeitung gab. „Im Boden sind keine Störungen, wie sie sonst oft durch Landwirtschaft zu beobachten sind“, erklärt Brozio. Bisher gehen sie davon aus, dass die Ausgrabungsfläche sich als Geländekuppe darstellt, die aus Geschiebemergel besteht. Ringsherum gebe es nur tiefgründigen Torfboden, so dass der Siedlungsplatz vielleicht eine Insel oder Halbinsel war.

Mehr Informationen können die Wissenschaftler erst nach der Auswertung der Funde geben. Als Faustregel gilt dabei: „Nach einem Monat Feldarbeit und Graben folgen drei Monate sichten, datieren und zuordnen“, erklärt Brozio.

Nach Rücksprache mit der Gemeinde wird es vermutlich noch in diesem Jahr einen Infoabend zur Ausgrabung geben. Je nachdem, was die Ausgrabung zu Tage fördert, könnte es auch sein, dass sie im kommenden Jahr weiter graben.