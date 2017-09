Erdgeschichte : Steinige Reise in die Vergangenheit

vergrößern 1 von 4 1 von 4





von Susanne Karkossa-Schwarz

erstellt am 19.Sep.2017

Schwedeneck | Der Weichsel-Eiszeit vor knapp 20 000 Jahren sei Dank – ihr haben die Schwedenecker die unter Schutz stehende Steilküste zwischen Dänisch-Nienhof und Stohl zu verdanken. Gletscher aus Skandinavien (Schweden, östliches Norwegen, Baltikum) brachten damals mit ihrem Eis Unmengen von Geschiebemergel mit sich. Vielen Steinliebhabern ist der Strandabschnitt bestens bekannt, finden sie da doch unendlich viele Zeugnisse unterschiedlicher Erdzeitalter. Nur die wenigsten Sammler zeigen Interesse an dem Kliff, das sich hinter ihnen 20 Meter hoch erhebt. „Und doch können wir anhand der einzelnen Schichten der Steilküste viele Erkenntnisse über das jüngste Geschehen gewinnen“, erklärt Dr. Kay Krienke. Der Geowissenschaftler vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume bot am Sonntag im Rahmen des bundesweiten Tages des Geotops eine kostenlose Wanderung an der Steilküste an.

Eine Gruppe von 15 Interessierten fand sich ein, um mehr über das Stohler Kliff zu erfahren. Drei Zeitlinien sind an diesem Abschnitt vertreten: Gesteine bis zu einem Alter von zwei Milliarden Jahren, knapp 20 000 Jahre alte Weichsel-Eiszeitliche Ablagerungen und die jüngste Steilküste. „Wobei die jüngste Eiszeit in Anbetracht des Erdzeitalters von 4,5 Milliarden geologisch gesehen nur einen Bruchteil einer Sekunde darstellt“, sagt der Geologe, „aber das ist genau die Erde, auf der wir hier im östlichen Hügelland sitzen.“

Mit einem Hacker entfernt der Experte eine dünne Schicht von einem Teil der Steilwand und gibt Einblicke in seine Arbeitsweise. „Ein Geologe betrachtet die Schichten immer von unten nach oben“. Deutlich sind jetzt die verschiedenen Schichtpakete der Steilküste zu erkennen. Eine sehr feine Linie trennt sie voneinander. Die untere graue Schicht stammt vom ersten Gletschervorstoß und enthält Geschiebemergel älteren Datums wie Feuersteine und Kreide. Darüber liegt eine wassergesättigte sandige Schicht, die unregelmäßiges Gefüge aufweist. Im dritten Schichtpaket ist Fein- bis Mittelsand zu sehen. Hier kann das Wasser schnell fließen. Die Steilküste ist ein aktives Kliff. „Jedes Jahr gehen 0,4 bis 0,5 Meter Küste verloren“, erklärt Dr. Krienke. Das sei ein rein natürlicher Vorgang, der nur dann gestoppt werde, wenn eine Gefahr für das öffentliche Allgemeinwohl vorläge. „Geotope sind Bereiche, in denen die Entwicklung der Erde und des Lebens gut sichtbar und erklärbar sind“, erläutert der Fachmann. Anders als Biotope, seien sie nicht so stark im Bewusstsein der Menschen verankert – aus diesem Grund wurde vor 16 Jahren der Tag des Geotops ausgerufen. Und dann werden am Ende der Wanderung doch Steine bestimmt. Zwischen Stohl und Dänisch-Nienhof sind vor allem Sedimentite, wie gebänderte Feuersteine oder „Hühnergötter“ aus dem Tertiär- und dem Kreidezeitalter zu finden. Auch Metamorphite wie Granitgneis entdeckt der Sammler. Jeder der Teilnehmer steckt an diesem Tag bestimmt mehr als einen Stein in die Tasche.