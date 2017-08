heimlicher star auf piratenspektakel : Steinadler Horus fasziniert jeden

vergrößern 1 von 2 Foto: karkossa-schwarz 1 von 2

Ruhig und gelassen sitzt der Steinadler Horus (1) auf der Hand von Lisa Kruse, die durch einen ledernden Handschuh vor seinen scharfen Krallen geschützt ist. Horus gehört der Falknerin. Er lässt sich auch nicht aus der Ruhe bringen, als viele interessierte Passanten in der St.-Nicolai-Straße die beiden umringen, viele Fragen stellen, Fotos machen und Horus ziemlich nahe kommen. Nur manchmal wandert sein Blick nach oben, wenn er Möwen entdeckt. Die 20-jährige Osdorferin und ihre Vögel sind erstmals Gäste auf dem Piratenspektakel. Damit aber nicht nur die Besucher in Kornersfjord die ungewöhnlichen Besucher kennenlernen, erklärte die Piratin Duppi O.S. sich bereit, den Wanderfalken Arvann auf ihrer Hand durch die Straßen zu tragen. So wie Arvann ist auch Horus mit einer Kette mit dem Handschuh verbunden, damit er nicht wegfliegen kann. Die junge Falknerin, die gerade ihren Jagdschein gemacht hat, trainiert mit jedem Vogel zwei Stunden am Tag. Auf der Speisekarte ihrer Tiere stehen Geflügel, Kaninchen, Hase, Reh und Rind.

von Susanne Karkossa-Schwarz

erstellt am 07.Aug.2017 | 05:11 Uhr