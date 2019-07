Premiere der Eckernförder Wikingertage : Start ins lange Wikingerwochenende

Gestern wurden die ersten Eckernförder Wikingertage am Südstrand eröffnet: Schaukämpfe, Wikingerhandwerk und viel Unterhaltung.

von Gernot Kühl

12. Juli 2019, 18:17 Uhr

Eckernförde | Die ersten Werkstücke sind gefertigt, die ersten Konzerte erklungen, die ersten Methörner geleert, das Waffenarsenal ist erklärt und die ersten Krieger gefallen. Mehrere hundert Besucher kamen gestern am Eröffnungs- und Familientag der ersten Wikingertage in Eckernförde an den Südstrand und erlebten spannende, lehrreiche und sehr unterhaltsame Stunden in Wikingergesellschaft. Viele Kinder schauten bei den Aktionen und Kämpfen gebannt zu, und wurden dabei von Stefan Lösch mit allerlei auflockernden Sprüchen und Regieanweisungen – wie kommt sonst ein Stoffteddy in eine Kampfarena? – pädagogisch an die Hand genommen, damit das Schauspiel bei aller Authentizität nicht zu ernst und beängstigend ausfiel.

Lösch war es auch, der vor der Schlacht mit Assistentin Lenya (10) die Waffen der Wikinger und deren Schutzausrüstung erklärte. In 30 kurzweiligen Minuten erfuhren die Zuschauer alles über Schwerter, Äxte, Wikinger-Spezialwaffen wie den Ger oder die Haue, Kettenhemden, Helme und Schilder in allen möglichen Variationen. Und dann konnte die Schlacht beginnen, die durch einen geraubten Teddybär ausgelöst worden war.

Im Wikingerdorf waren die Handwerker im Einsatz. Schmiede, Steinmetze, Lederschneider, Kunstschmiede, Hörnermacher, Korbflechter und viele andere mehr. Alle erklärten ihre Arbeiten, vielfach konnten selbst probieren, Werkstücke herzustellen. Im Wikinger-Kinderdorf tobte das leben, Sonja und Lars Jensen hatten ihre mannsgroßen Wikingerpuppen in Arbeit, Edelsteine wurden im Sand gesucht und vieles andere mehr.

Vorne im Gastro- und Händlerbereich gab es es Vielzahl besonderer Gerichte und Getränke Wildwurst über Met bis zu Flammlachs. Und natürlich gab es auch Wikingerausrüstung , -spielzeug und -kleidung zu kaufen. Und auf der Bühne gab es die ersten Konzerte, Höhepunkt dabei die Auftritte von „Tears for Beers“. Zu später Stunde sorgten „Lunatix“ für eine heiße Feuershow.

Knapp ein Jahr Arbeit und Vorbereitung stecken in der Premiere der Wikingertage in Eckernförde, sagte Mitveranstalter Stephan Vollbehr während der Eröffnung in der Kampfarena direkt am mit Palisaden geschützten Ufer, während weiter draußen ein Drachenboot kreuzte. 250 Wikinger sind im Einsatz. „In Schleswig ist es noch etwas größer, aber da haben wir ja auch 20 Jahre geübt.“ Touristik-Chef Stefan Borgmann freute sich über das stimmige maritime Ambiente: „Authentischer, wie es kaum sein kann.“

Heute sind die Wikingertage ab 11 Uhr, morgen ab 10 Uhr geöffnet. Der Stadtverkehr setzt an beiden Tagen ab 11 Uhr einen Shuttlebus vom Bahnhof im 30-Minuten-Takt ein, der die Gäste bis zur Haltestelle WTD fährt und dort auch wieder abholt.