Ostsee bei Eckernförde : Starker Ostwind spült unzählige Quallen an den Strand

Am Sonntag erreichte das Wasser durch den starken Wind und den Wellengang teilweise auch einige Strandkörbe.

Eckernförde | Für die vielen Spaziergänger auf der Promenade gab es am Sonntag auf der Ostsee viel zu sehen. Durch den starken Ostwind war das Wasser ordentlich in Bewegung. Kiter und Wellenreiter waren unterwegs.

Weiterlesen: Interaktive Karte: So warm sind Nord- und Ostsee

Hohe Wellen schlugen an den Strand und erreichten, je weiter man Richtung Südstrand ging, auch einige Strandkörbe. Unzählige Quallen wurden an den Strand gespült. Beim abendlichen Spaziergang waren sie gut am Wassersaum zu sehen.