Eckernförde : Stadtwerke investieren 650.000 Euro in eine neue Halle

30 x 24 Meter misst die Halle für Ausrüstung und Personal.

01. Juli 2020, 14:22 Uhr

Eckernförde | Improvisierte Büroräume und Umkleiden und keine Unterstellmöglichkeiten für die Spezialfahrzeuge – all das hat für die Eckernförder Stadtwerke ein Ende, denn am vergangenen Dienstag wurde nach knapp 1,5 Jahren Bauzeit die neue Multifunktionshalle am Holm eingeweiht. Ungefähr 650.000 Euro kostete der Bau, berichtete Geschäftsführer Dietmar Steffens, der die Halle im Rahmen einer Betriebsversammlung einweihte. Falk Grabowski, der Abteilungsleiter des Bereichs Wärme führte die Belegschaft in kleinen Gruppen durch das 30 Meter lange, 24 Meter breite und 7,60 Meter hohe Gebäude, das aus Sandwichplatten und Stahlträgern besteht.

Bisher hatten er und seine Mitarbeiter in der wesentlich kleineren Nachbarhalle aus dem Jahr 1982 ihre Umkleide- und Büroräume. Die Halle, die sie auch noch mit der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH teilen, wurde zudem als Lagerstätte für Straßenbeleuchtung, Wasseruhren und unzähliges weiteres Equipment genutzt.

„Unsere Wartungsfahrzeuge der Installateure, die Spezialfahrzeuge wie der firmeneigene Traktor, der Turmwagen, die Transporter, die riesigen Notstromaggregate und unsere mobilen Heizungen fanden dort keinen Platz und standen bislang überwiegend im Freien, was dem Material nicht zuträglich war. Schön, dass dies nun ein Ende hat“, sagte Grabowski.

Die neue Halle bietet viel Platz für die wertvollen Fahrzeuge. Und auch Grabowski und seine Mitarbeiter müssen nun nicht mehr umgebaute Lagerräume als Büros nutzen. Sanitäre Anlagen sind ebenfalls vorhanden. Zudem wurden zusätzliche Lagerkapazitäten geschaffen: All das, was im Nachbargebäude keinen Platz findet, kann hier sicher verstaut werden. Ein „tolles Objekt“ ist auf der Freifläche entstanden – da sind sich Belegschaft und Geschäftsführer Steffens einig.