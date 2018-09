Stadt ruft zur Rattenbekämpfung auf

von Gernot Kühl

28. September 2018, 09:36 Uhr

Die Stadt Eckernförde hat alle Grundstückseigentümer aufgerufen, sich vom 3. bis 16. Oktober an einer gemeinsamen, flächendeckenden Rattenbekämpfungs-Aktion zu beteiligen. Dazu verpflichtet sind nach Mitteilung der Stadt grundsätzlich die Grundstückseigentümer oder sonstigen Grundstücksberechtigten, soweit ein Rattenbefall festgestellt oder vermutet wird.

Für die Bekämpfung dürfen nur Mittel und Verfahren angewendet werden, die von der zuständigen Bundesbehörde anerkannt sind. Rattengifte mit Gerinnungshemmern dürfen nur von sachkundigen Anwendern (Schädlingsbekämpfern) und berufsmäßigen Anwendern mit Sachkundenachweis (z. B. Landwirten) verwendet werden. Diese Mittel werden in Eckernförde in allen Apotheken vorgehalten sowie im Hagebaumarkt, dem Futterhaus und der Raiffeisen HaGe. Auf die ausgelegten Bekämpfungsmittel muss ausdrücklich hingewiesen werden; bei Giften sind auch der Name des Mittels und sein Wirkstoff anzugeben. Beim Auslegen ist darauf zu achten, dass Menschen und Haustiere nicht gefährdet werden.

Es bleibt den Verpflichteten freigestellt, sich eines gewerblichen Schädlingsbekämpfers zu bedienen. Um die Wirksamkeit der Bekämpfung zu erhöhen, beteiligen sich das Amt Schlei-Ostsee, das Amt Dänischenhagen sowie die Gemeinde Altenholz im selben Zeitraum an der Rattenbekämpfung.

Informationen erhalten Interessierte im Amt für Ordnungs- und Sozialwesen, Tel.: 04351 / 710-301.