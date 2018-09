St. Nicolai in der Waldorfschule

Während der Innenrenovierung der St. Nicolai Kirche begeht die Kirchengemeinde die Sonntagsgottesdienste an anderen Orten. Am kommenden Sonntag lädt die Kirchengemeinde in die Waldorfschule in der Schleswiger Straße ein. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr mit Pastor Michael Jordan und wird musikalisch vom St.-Nicolai- Spatzenchor begleitet. Ab 9.30 Uhr steht ein Fahrdienst an der St. Nicolai Kirche bereit.