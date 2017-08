SSW: Hauptabteilung und Konsildienst

Die SSW-Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde hat sich auf der Fraktionssitzung am Donnerstagabend wieder mit dem Thema Geburten- und Kinderstation der Imland-Klinik in Eckernförde befasst. Die SSW-Kreistagsfraktion spricht sich nach Auskunft des Fraktionsvorsitzenden Hartmut Steins für das Modell der Hauptabteilung bei der Geburtshilfe aus. „Der SSW will, dass auch zukünftig die Schwangeren in Eckernförde entbinden können. Die ärztliche Versorgung der Neugeborenen soll durch einen pädiatrischen Konsildienst gewährleistet werden“, teilte Steins mit.

Die geringe Auslastung der drei Betten im Fachbereich der Kinder-und Jugendmedizin habe zu einer großen Diskussion in der Fraktion geführt. Mehrheitlich habe die SSW-Kreistagsfraktion nun ihren Beschluss zum Erhalt der Kinderstation aufgehoben und sieht eine bessere Nutzung der Betten in Rendsburg.

„Dem SSW ist es wichtig, nochmals zu verdeutlichen, dass jedes Kind und jeder Jugendliche auch weiterhin in der Imland-Klinik Eckernförde ärztlich versorgt wird. Wir wollen, dass die sehr gute Versorgung von Schwangeren und der gute Ruf der Entbindungsstation wieder im Mittelpunkt des Geschehens steht“, erklärte der Fraktionsvorsitzende in einer Pressemitteilung. Schwangere und ihre Familie sollten auch in Zukunft nach Eckernförde kommen, entbinden und sich auf die kleinen neuen Erdenbürger freuen können, so Steins.









