Fussball-Kreisklasse A : Endlich ein Heimspiel: SV Schwansen freut sich auf das Duell mit dem FC Fockbek II

Nach den beiden Auswärtsfahrten nach Witzwort und Pahlen an die Westküste empfängt der SV Schwansen am Sonnabend nun in Waabs den FC Fockbek II.

Waabs | Der erste Sieg der neuen Saison konnte am vergangenen Sonnbend mit dem 4:2-Erfolg über den SV Holstein Pahlen gesichert werden. Doch dabei soll es nicht bleiben. Schon am heutigen Sonnabend will der SV Schwansen im ersten Heimspiel der Saison in der Fußball-Kreisklasse A Mitte-Nord unbedingt nachlegen. Zu Gast ist ab 16 Uhr der FC Fockbek II. Weite...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.