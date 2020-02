Eckernförde : Sprottenschule feiert Karneval

Mit einer Feier am Rosenmontag will die Grundschule eine neue Tradition begründen.

von Arne Peters

24. Februar 2020, 16:30 Uhr

Eckernförde | Es soll eine neue Tradition an der Sprottenschule werden: eine Karnevalsparty am Rosenmontag. Jetzt fand die Premiere statt – mit Büttenrede, Polonaise, Tanz und einer Sporthalle voller verkleideter Schüler und Lehrer.

Die Idee dazu kam von Lehrerin Aniko Sugar, die aus Hessen stammt und in Eckernförde mit Entsetzen feststellen musste, dass Karneval keinen großen Stellenwert genießt. Ihr Vorschlag einer Karnevalssause wurde von Schulleiterin Heinke Marquardt dankend angenommen. Sie begrüßte am Vormittag in der Wulfsteert-Sporthalle alle Narren und auch Eltern mit einer kurzen Büttenrede, die das neue Sprottenkönigspaar Peppa Reimers und Max Schindler fortsetzte. Sie mussten sich extra für diese Aufgabe bewerben. Danach gab es viel Tanz und Gesang, aber auch Vorführungen der Schüler. Zurück im Schulgebäude wurde dann weitergefeiert inklusive „Naschi-Buffet“.