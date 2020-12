Eckernförde : Sprottenschüler bereiten Senioren eine weihnachtliche Überraschung

Schüler der Klasse 3d bringen coronakonform selbstgemachte Seife als kleine Präsente ins Altenhilfe-Diakonie-Zentrum Sankt Martin.

Eckernförde | Viele liebgewonnene Traditionen in der Vorweihnachtszeit müssen aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr ausfallen. Besonders hart trifft es die Bewohner in Senioren- und Pflegeheimen. Wenig bis keine Besuche, von Auftritten von Kindern mit Liedern, Gedichten und Flötenspiel ganz zu schweigen.

Das wollten René Lochmann sowie die Jungen und Mädchen der Klasse 3 d der Sprottenschule nicht so hinnehmen. Unter dem Stichwort der Aktion „Jugend hilft Eckernförde“, die der von TV-Formaten bei RTL und Sat 1 bekannte Lochmann ins Leben gerufen hat, beschlossen die Schüler und ihre Klassenlehrerin Aniko Sugar, aktiv zu werden. Sie wollten Senioren im Altenhilfe-Diakonie-Zentrum Sankt Martin in der Schleswiger Straße weihnachtlich überraschen, nach dem Motto „Jung unterstützt Alt“.

19 Kinder gehen in die Klasse 3 d. Alle stellten selbst Bioflüssigseife her. Die dafür nötigen Flaschen spendete das „Feine Eck“ am Rathausmarkt. Weihnachtskarten gestalteten die Kinder mit Gedichten und Bildern. Mithilfe eines Sponsorenpools von Lochmann konnten Weihnachtsmänner gekauft und die Busfahrt von der Sprottenschule zum ehemaligen Kreisseniorenheim bezahlt werden.

Als Weihnachtsengel wollten die Kinder die Senioren überraschen. Jetzt war es soweit. Pflegedienstleiter Roger Carmincke hatte einen weihnachtlich dekorierten Raum direkt an einem der Eingänge für die Kinder vorgesehen, wo sie coronakonform ihre kleinen Präsente auf einem Tisch ablegen konnten. Ausgestattet mit Masken betraten die Schüler einzeln den ansonsten leeren Raum.

Erst, als alle sich draußen hinter der Fensterscheibe versammelt hatten, durften die Senioren in das Zimmer. So auch die 90-jährigen Ingrid Schmitt und Marianne Blauhut. Es war ihnen anzusehen, wie glücklich sie über den Besuch und die kleinen Überraschungen waren.

„Es fehlen einfach die Besucher. Hier ist es zurzeit schon recht grau“, sagte der Pflegedienstleiter. Umso mehr bedankte er sich bei allen Beteiligten, besonders bei den Kindern. „Kinder im Haus bringen immer Leben, Freude und Lachen. Und das fällt in diesem Jahr total aus.“

96 Bewohner werden aktuell in dem Seniorenheim betreut. 21 wohnen in angeschlossenen eigenen Apartments. „Alle Bewohner genießen die Zuwendung“, so Carmincke.

Ursprünglich hatte René Lochmann einen Erzählnachmittag geplant. Senioren sollten den Schülern eine Weihnachtsgeschichte von früher aus ihrer Kindheit oder Jugend erzählen. Jede alte Dame und jeder alte Herr hätte einen Schüler als Paten bekommen. Auf diese Weise wäre eine richtige Begegnung zwischen Jung und Alt möglich geworden.

In diesem Jahr hat das Coronavirus dies verhindert. Aber René Lochmann, dessen Anliegen es ist, Menschen zusammenzubringen, gibt nicht so schnell auf: „Es gibt ja noch Ostern. Vielleicht sind Besuche dann wieder möglich.“