TSV Rieseby : Sporthalle: TSV hofft auf Lösung

von akm

03. April 2018, 06:51 Uhr

Rieseby | Auch wenn der Vorsitzende etwas ärgerlich in die Jahresversammlung im Vereinsheim einstieg, herrscht insgesamt beste Stimmung beim TSV Rieseby. Vorsitzender Gerhard Muhl kritisierte das teilweise geringe Interesse der Mitglieder an der Teilnahme von Veranstaltungen.

So am „Tag der Arbeit“, der jährlich stattfindet, um den Platz zu säubern. Bei fast 550 Mitgliedern sollte es möglich sein, dass sich mehr Mitglieder beteiligen. Zumal auch Gäste von außerhalb den Platz besuchen und dieser für alle Mitglieder zur Verfügung stehe. In diesem Jahr findet die Aktion am 26. Mai statt, hofft Muhl auf mehr Resonanz. Auch beim Dorfwochenlauf wünscht sich der Vorsitzende mehr Beteiligung in der Besetzung der Streckenposten.

Die Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen sind stabil. Sie stellen sicher, dass der Verein Räume und Ausstattung der einzelnen Sparten immer auf dem neuesten Stand halten kann.

Die Planung der Hallensanierung steht in der Gemeindevertretung bereits oben an, so Bürgermeister Jens Kolls. Jedoch verweist er auf lange bürokratische Mühlen. Der Gemeinde liege bereits ein Sportentwicklungsplan vor. Wenn der Antrag für Fördermittel erfolgreich sei, dann würden im Mai nach der Kommunalwahl umgehend Bauanträge gestellt. Bis dahin soll ein fester Plan stehen. Die Sanierung der sanitären Einrichtung wird schon von April bis Mai erfolgen.

Begrüßt wurde der neue Spartenleiter Olaf Sienknecht, der seit Februar zwei Mannschaften für die Dart Wiking-Liga betreut. Das Eltern-Kind -Turnen und Kinderturnen übernimmt Matthias Stumpf. Er freut sich über Unterstützung, gern auch von den Eltern der Kinder. Neuer Jugendobmann ist Mario di Rosa.

In der Sparte Tennis gibt es ab Mai wieder das Familienangebot. Die Sparte gewann Jugendliche dazu und bereitet sich bereits auf ein Turnier vor. Im Herrenfußball schwinden die Mitglieder. Zusätzliche Probleme kämen hinzu, da sich der Bezirk nach Schleswig-Flensburg vergrößert hat. Mit 20 bis 30 Teilnehmern ist das Leichtathletiktraining gut besucht. Kinder ab der zweiten Klasse leisten ein kontinuierliches Training. Spartenleiter ist Per Degünther. Die Sparte Volleyball ist ebenfalls gut aufgestellt. Im April veranstalten sie ein eigenes Turnier. Badminton und Kick & Box bleiben „pflegeleicht“. Britta Levien berichtet, dass Zumba im Sommer auch am Strand stattfindet. Der Wassersport startet in die Saison und lädt zum Stegaufbau am 14. April ab 8.30 Uhr in Büstorf an der Schlei ein.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft im TSV wurde Vera Hansen geehrt. „Für mich bedeutet Sport anstrengen, schwitzen und bis an die Grenzen kommen“, so Hansen. Eine der schönsten Zeiten war für sie die Fußballzeit. Schon seit 15 Jahren leitet sie das Nordic Walking. Für 65 Jahre Mitgliedschaft wurde Albert Schlenker geehrt. Er hat jede Sparte durchlaufen und sich stets engagiert. Schlenker war als Trainer, Obmann und im Vorstand tätig. Weil sie seit 40 Jahren stets das Vereinsheim bewirtet, bekam auch Anne Lill einen Blumenstrauß zum Dank.