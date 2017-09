B 76 Sanierung : Sperrung: Kosel zieht Reißleine

vergrößern 1 von 4 Foto: Steinmetz (3) 1 von 4





von Dirk Steinmetz

erstellt am 22.Sep.2017 | 06:47 Uhr

Kosel | Wer nicht Anlieger in der Alten Landstraße oder im Koseler Weg ist, oder nur über diese Zufahrt zu seinem Gebäude kommt, der muss mit Geldbußen rechnen, wenn er die Straße nutzt. Gestern Morgen kontrollierte die Polizei Kraftfahrzeuge am Koseler Hof und verteilte die ersten Bußgelder oder klärte auf. Grund für die Bußgelder sind am Dienstag aufgestellte „Durchfahrt Verboten – Anlieger Frei“ - Schilder an den Zufahrten in Kosel und am Gammelbyer Weg.

„Wir mussten reagieren“, sagte Kosels Bürgermeister Hartmut Keinberger am Mittwochabend bei der Sitzung der Gemeindevertretung. So hätten sehr viele Autofahrer die Alte Landstraße und den Koseler Weg als Ausweichstrecke für die gesperrte B 76 gewählt, anstatt die offiziell vom Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr (LBV) ausgewiesene Umleitung über Barkelsby (L 27) und Rieseby (L253) zwischen Eckernförde und Schleswig zu nehmen. Frei ist die Durchfahrt zusätzlich zu Anliegern für den Linienverkehr.

„Anlieger haben sich massiv beschwert, dass die Leute viel zu schnell fahren“, sagte Keinberger. So gilt in der gesamten Straße Tempo 30. Hinzu komme, dass auch Lkw die Straße als Ausweichroute nahmen, obwohl dort nur Lkw bis 7,5 Tonnen Gesamtgewicht zugelassen sind. Die Folge: Hohes Tempo, viel Verkehr und zu schwere Fahrzeuge beschädigen Fahrbahn und Bankette. Schon innerhalb weniger Tage habe die Straße massiv gelitten. Die Gemeinde hat den Zustand vor der ungewollten Nutzung als Abkürzung zur Umleitung dokumentiert. „Ich habe schon vor der Sperrung der B 76 auf die Gefahr hingewiesen“, erklärte Keinberger. Aber es dauerte eine Woche, bis jetzt im Dialog mit Polizei, LBV, Verkehrsaufsicht und Planungsbüro die Sperrung eingerichtet wurde. Der Gemeinde sei es klar gewesen, dass viele Autofahrer natürlich mit Navigationsgerät fahren und dann automatisch auf die kürzere Verbindung kommen. Deutlich mehr Ausweichverkehr wurde auch von der Strecke über Hummelfeld und Osterby gemeldet, berichtete Amtsdirektor Gunnar Bock.

Planmäßig soll der erste Bauabschnitte der B 76 zwischen Koselfeld und Abzweiger K 57 (Kochendorf) am 13. Oktober fertig sein. „Wir hoffen früher“, so Keinberger. Als „eine Zumutung“ bezeichnete eine Leserin die Umleitung über Rieseby. Sie müsse täglich von Eckernförde nach Schleswig pendeln, das koste sie je Tour wenigstens 30 Minuten mehr Zeit. Für Pkws sollte die Sperrung aufgehoben werden, für Lkws könne sie ja weiter gelten, so ihre Forderung.

Durchfahrt verboten Anlieger freiDie Durchfahrt ist für Fahrzeuge aller Art verboten. Eine Ausnahme gilt für Anlieger. Als Anlieger definiert die Straßenverkehrsordnung (StVO) Personen, die durchfahren dürfen, wenn sie in der bezogenen Straße wohnen oder sie für eine Erledigung aufsuchen. Der Begriff Anlieger hat nichts mit einem Anliegen zu tun, sondern bezieht sich auf den Ort– also die gesperrte Straße.

Laut StVO beträgt die Geldbuße für die Ordnungswidrigkeit im Fall Kosels 20 Euro je Pkw und 40 Euro für Lkw über 7,5 Tonnen. dis

Standpunkt

Vollsperrung im Doppelpack Geräuschlos über glatten Asphalt rollen – davon träumt jeder Autofahrer. Wehe es gibt Schlaglöcher oder Spurrinnen, die das Schweben stören. Dann wird gemeckert. Schon lange stand die B 76 auf der Wunschliste – nun wird sie mit neuem Asphalt versehen – sicher ein Grund zur Freude. Das kostet nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Während der muss der bisherige Verkehr zwangsläufig umgeleitet werden. Natürlich über Straßen, die das höhere Verkehrsaufkommen einer Bundesstraße bewältigen können. Dass dies nicht schmale Nebenstrecken sind, liegt auf der Hand. Und wer meint, er sei der Einzige, der auf die Idee kommt, stattdessen Schleichwege zu nutzen, der irrt. Da der Schleichweg dafür aber nicht ausgelastet ist, muss die Gemeinde ihn konsequenterweise sperren, wie es jetzt Kosel getan hat. Und ja, dann kostet die Baustelle jeden Verkehrsteilnehmer Zeit für die Umleitung. Dies ist aber günstiger, als ein Bußgeld zu riskieren. Es sind nur wenige Wochen zu überbrücken, dass sollten Autofahrer schaffen. dis