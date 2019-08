Vorgaben und häufige Fehler : Sperrmüll in Gettorf: Nicht alles gehört an den Straßenrand

Bei der jährlichen Sperrmüllabfuhr wird nicht alles vom Straßenrand abgeholt.

von Torsten Peters

20. August 2019, 12:55 Uhr

Gettorf | In diesen Tagen fand auch in Gettorf wieder die jährliche Gratis-Sperrmüllabfuhr statt. Die Menschen konnten ihren Restabfall, der nicht in die schwarze Tonne passt, an die Straße stellen, wo er dann abgeholt wurde – aber nur das, was wirklich Restmüll ist. Alles, was wieder verwertet werden kann, wie etwa Altmetalle (Fahrräder oder Elektrogeräte) oder Baustoffe (alles, was beim Umzug üblicherweise mitgenommen wird) blieb allerdings an der Straße stehen. Laut Gesetz müssen diese Sachen getrennt erfasst werden, um sie dem Recycling zuzuführen.

Wer es nicht einrichten konnte, den Sperrmüll pünktlich an die Straße zu stellen, kann ihn auch gratis bei den AWR-Recyclinghöfen (Altenholz oder Eckernförde) abgeben. Darüber hinaus kann für 40 Euro auch eine individuelle Sperrmüllabfuhr vereinbart werden. Dabei können gegen 30 Euro Aufpreis auch Metalle und Elektrogeräte abgeholt werden. Letzte Möglichkeit: Wer viel Sperrmüll hat, dem kann auch ein passender Container von 770 Liter bis 30 Quadratmeter Fassungsvermögen vor das Grundstück gestellt werden.

Und was sind die häufigsten Fehler, die beim Sperrmüll gemacht werden? „Das größte Problem sind Kleinteile, die zusammen in einen größeren Behälter, etwa einen Karton gepackt werden“, erklärt AWR-Geschäftsführer Ralph Hohenschurz-Schmidt. „Kleinteile, die auch in die normale Restmülltonne passen, lassen wir stehen. Das Problem ist, dass diese Behälter dann häufig von anderen durchsucht werden und die Kleinteile so irgendwann auf der Straße landen. Das wollen wir nicht.“ Keine Metalle anzunehmen ist eine Entscheidung des Kreises und rührt aus der Zeit, als die Metallpreise noch so hoch waren, dass die Sachen ohnehin vorher abgesammelt wurden.