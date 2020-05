Corona: Aktion in Gettorf : Spende an den GSC: Große Nachfrage ein Beispiel für Solidarität

Grete Drews konnte ihr Selbstgemachtes zu Gunsten des GSC doch noch verkaufen.

03. Mai 2020, 17:01 Uhr

Gettorf | Eine nach eigenen Angaben „riesige Nachfrage“ nach ihren Produkten hat unser Artikel „Abgesagte Veranstaltungen: Verkaufserlös für Leckereien fließt an den GSC“ vom 2. April bei Grete Drews ausgelöst.

Rudolf von Spreckelsen bedankte sich hierfür aus dreifachem Grund: Zum einen sei Grete Drews auf diesem Wege eine Vielzahl ihrer Produkte los geworden, die sie als 86-Jährige, wochenlang morgens um 5 Uhr aufstehend, eingekocht hat – und Dank der großen Nachfrage nun nachkochen musste.

Zum Zweiten kommt der Reinerlös der ganzen Aktion der Fußballsparte des Gettorfer SC zugute, „deren Einnahmen ja total weggebrochen sind“, wie von Spreckelsen weiß.

Zum dritten freute es von Spreckelsen für die vielen treuen, vor allem älteren Kunden, die bei Grete Drews auf den Ausstellungen schon seit mehr als zehn Jahre ihre Produkte kaufen. Deren Einkaufsmöglichkeit sei durch das Coronavirus schon auf dem vorgesehen Markt im Gettorfer Tierpark nicht möglich gewesen, zudem ist ja auch der Rapsblütenmarkt abgesagt worden. Die Freude der Käufer war groß, als sie über die Zeitung erfuhren, dass der GSC die Waren kostenfrei nach Hause bringt und diese vor der Haustür abstellt, wo entweder das Geld in einer Tüte bereit liegt oder nach Klingeln erfreuliche Worte über die Aktion gewechselt werden können.

„Ich glaube auch, dass sich viele durch die Corona-Pandemie solidarisch zeigen und mehr bestellt haben, als sie sonst eingekauft hätten“, vermutet von Spreckelsen. „Es wurden besonders von Älteren großzügige Trinkgelder gegeben, verbunden mit einem herzlichen Gespräch und einem Dankeschön für diese Aktion. Das veranlasst mich, in dieser schwierigen Zeit, die wir nicht einmal so nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben, allen ganz herzlich zu danken. Für mich ist dies ein Beispiel, dass Solidarität in unser oft hektischen Zeit in unserer Heimat vorhanden ist, was mich bewegt.“