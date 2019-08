Spektakuläre Bilder in der Stadthalle

von Gernot Kühl

28. August 2019, 14:04 Uhr

Eckernförde | Die Vorbereitungen für das 13. Internationale Naturfilmfestival Green Screen haben die Zielgerade erreicht. Ganz Eckernförde fiebert dem Start am 11. September entgegen. Tags zuvor steht der Klimaschutz im Blickpunkt der „Eckernförder Gespräche“ um 19 Uhr in der Stadthalle, die diesmal von Michael Packschies moderiert werden. Vom 11. bis 15. September werden 119 Filme gezeigt. Und der Ansturm auf die Festivalkarten ist in diesem Jahr besonders groß. Der Ticketverkauf läuft noch bis zum 31. August online sowie weiterhin telefonisch unter 04351/8803525. Ab dem 1. September hat das Ticketcenter im Stadthotel ab 11 Uhr geöffnet, dort können bestellte Karten abgeholt oder direkt gekauft werden. Falls vorhanden, sind während des Festivals auch Restkarten an den sechs Spielstätten Turnhalle Willers-Jessen-Schule, Galerie 66, Das Haus, Ratssaal, OIC und Stadthalle erhältlich.

Wer dabei sein möchte, muss sich sputen, vor allem die Filme in den kleineren Spielstätten mit begrenzter Kapazität sind vielfach bereits stark belegt bis ausverkauft. Für die Filme, die nin der Stadthalle mit 442 Plätzen gezeigt werden, gibt es hingegen noch Tickets, aber auch die sollten schnell gebucht werden. Das Festivalbüro hat beispielhaft drei herausragende Filme ausgesucht, für die es derzeit noch Tickets gibt.

> Herrscher einer vergessenen Welt – Biokos Drills

von Oliver Goetzl , Donnerstag, 12. September, 20 Uhr, Stadthalle: Dies ist der weltweit erste Film über wilde Drills. Es handelt sich um die größte Affenart der Erde - von den Menschenaffen abgesehen - und um eine ausgesprochen charismatische Art. Die Tiere sind extrem scheu, sehr selten und stark gefährdet. Sie leben vor Äquatorialguinea auf der Insel Bioko, einem Hotspot der Biodiversität. Drills sind kaum erforscht, die Aufnahmen in dieser Dokumentation sind neu für die Filmwelt und das dargestellte Verhalten auch für die Wissenschaft. Der Film zeigt außerdem zum ersten Mal die Eiablage der größten Schildkröte der Erde, der Lederschildkröte, bei Tag aus verschiedenen Perspektiven und mit der Drohne gedreht, sowie den dramatischen Weg der Babyschildkröten zum Ozean. Noch nie zuvor gedreht ist auch der beeindruckende Weg von Grundeln zu ihren Nahrungs- und Laichgebieten oberhalb von Wasserfällen. Sie verlassen das Wasser, umgehen Stromschnellen und erklimmen Wasserfälle senkrecht.

>Österreich: Die Kraft des Wassers – Im Fluss der Zeit von Rita und Michael Schlamberger, Freitag, 13. September, 18 Uhr, Stadthalle

Österreichs Identität ist von Wasser geprägt: Vom Eis der Gletscher, der Schönheit der Seen, der Kraft der Flüsse und von der Ausdauer des Regens. Einerseits Quell des Lebens, andererseits eine immerwährende Bedrohung. Der Film erzählt die erstaunliche Geschichte, wie Wasser bis heute das Land formt, der Mensch seine Kraft zu bändigen versucht und jetzt immer mehr erkennt, dass er sich dem Fluss des Wassers und seiner Lebewesen anzupassen hat.

> Österreich: Die Kraft des Wasser – Vom Gletscher geformt, von Rita und Michael Schlamberger, Sonnabend, 14. September, 14 Uhr, Stadthalle

Eine opulente filmische Reise durch die faszinierende Landschaft Österreichs. Von der schneebedeckten eisigen Welt des Hochgebirges mit seinen mächtigen Gletschern, tosenden Wasserfällen und reißenden Gebirgsbächen, durch die letzten Urwälder bis zum warmen Steppensee, folgt die Serie den Spuren des Wassers – dem Element, das die vielfältige Natur dieses Land geprägt hat wie kein anderes.