Eckernförde : SPD: Nicht nur beim Neujahrsempfang immer nah am Bürger

Der Ortsverein begrüßte viele Gäste beim Neujahrsempfang im eigenen Bürgerbüro.

Avatar_shz von shz.de

27. Januar 2020, 17:09 Uhr

Eckernförde | Die Klönschnackstube der SPD an der Schiffbrücke füllte sich am vergangenen Sonnabendnachmittag schnell mit vielen Gästen: Anlässlich ihres Neujahrsempfangs mussten die SPD-Vorsitzende Petra Neumann sowie die Vorstands- und Fraktionsmitglieder des Ortsvereins viele Hände schütteln. Die Veranstaltung lockte nicht nur zahlreiche Genossinnen und Genossen in die Geschäftsräume, auch Bürgermeister Jörg Sibbel, Bürgervorsteherin Karin Himstedt und zahlreiche Ratsmitglieder weiterer Parteien kamen.

In ihrem Jahresrückblick schaute Petra Neumann auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Die Botschaft der SPD ist klar und deutlich formuliert: „Eckernförde bewegt.“ In vielerlei Hinsicht sei das zu verstehen – Identität, Zusammenhalt, Heimat oder Mobilität seien nur einige Aspekte. Es gebe viel zu tun, so Petra Neumann. Mutig und entschieden begonnene Konzepte gelte es umzusetzen. Das Mobilitätsbedürfnis – ob zu Fuß, per Rad, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto – klimafreundlich, barrierefrei, vernetzt und bezahlbar zu gestalten, stehe im Fokus der neu gegründeten Arbeitsgruppe Klima. Vielversprechende Ideen würden in den Umweltausschuss eingebracht, im Vordergrund stehen für die SPD dabei der Ausbau und die Attraktivitätssteigerung des Radverkehrskonzepts. Ein weiterer Aspekt ist die Reduzierung des Individualautoverkehrs in der Innenstadt, besonders in der Saison oder zu Großveranstaltungen. Auch für bezahlbaren Wohnraum, so Petra Neumann, setze sich die SPD weiterhin ein.

Der Ortsverein sucht nicht nur beim Neujahrsempfang den direkten Kontakt zu den Bürgern. Seit vielen Jahren lädt er an jedem ersten Sonnabend im Monat zum Klönschnack in die Geschäftsstelle ein – Fragen, Anregungen und Gespräche mit den Bürgern schaffen durch den direkten Kontakt Transparenz. Ebenso, so Neumann, sei das Bürgerbeteiligungsverfahren eine Möglichkeit, die Eckernförder stärker in die kommunale politische Arbeit einzubeziehen.

Den Neujahrsempfang nutzten auch Neubürger der Stadt: Uwe Lange ist aus Gettorf nach Eckernförde gezogen: „Es ist eine schöne Gelegenheit, sich kennenzulernen. Eckernförde ist eine schöne, lebendige Stadt. Es ist wichtig, dass wir uns austauschen, und für den Ortsverein ist es wichtig, nahe am Bürger zu sein.“

Die SPD-Vorstands- und Fraktionsmitglieder sind sich einig: Sie werden alles versuchen, um die Segel richtig zu setzen und das kommunale Schiff weiterhin richtig im Wind zu halten.