SPD im Kreis streitet für Sperrklausel

Zank im linken Spektrum der Kreispolitik: Nachdem die Sozialdemokraten im Landtag eine Sperrklausel bei der nächsten Kommunalwahl gefordert haben, läuft die Linkspartei Sturm. Der „Die Linke“-Kreisverband Rendsburg-Eckernförde befürchtet einen Angriff auf die kommunale Demokratie. Auch die SPD-Kreistagsfraktion hat dafür kein Verständnis.

Der Landesverband der Sozialdemokraten will eine 2,5-Prozent-Hürde bei der nächsten Kommunalwahl in Schleswig-Holstein am 6. Mai 2018 erreichen. Sollte der Vorstoß Erfolg haben, erhalten Parteien, die weniger als 2,5 Prozent der Stimmen erhalten, keinen Sitz in Stadt- und Gemeinderäten sowie im Kreistag. Bis zur Wahl im Jahr 2008 galt eine Sperrklausel von fünf Prozent, die aber vom Bundesverfassungsgericht gekippt wurde. Die Landesverbände der Grünen und der Linken hatten ein Organstreitverfahren angestoßen, an dessen Ende das schleswig-holsteinische Kommunalwahlgesetz für verfassungswidrig erklärt wurde. Das Argument war damals, dass in Gemeindevertretungen und Kreistagen keine Regierungen gebildet oder Gesetze beschlossen werden, deshalb sei ein Eingriff in das Wahlrecht durch eine Sperrklausel nicht gerechtfertigt. Der SPD-Landesverband will nach den beiden Kommunalwahlen, die nach dem Urteil stattfanden, eine „Zersplitterung der kommunalen Vertretungen durch Einzelmandatsträger und Kleinstfraktionen“ festgestellt haben, wie Thomas Rother von der SPD-Landtagsfraktion erklärte. „In vielen Kreistagen und Ratsversammlungen sitzen jetzt bis zu neun politische Gruppierungen, die untereinander nur schwer tragfähige Mehrheiten bilden können“, so Rother. Ihm zufolge spielen „Kleinstfraktionen und Einzelmandatsträger oft die Rolle des ‚Züngleins an der Waage‘, sodass ihnen häufig eine Bedeutung zukommt, die im krassen Gegensatz zu ihren Wahlergebnissen steht“.

Die Linken haben nun Sorge um mögliche Mandate bei der kommenden Kommunalwahl. „Wir sehen darin einen dreisten Versuch der Demontage kommunaler Demokratie“, teilt der Kreisverband unter Vorsitz von Rainer Beuthel mit. „Wir fordern die im Landtag vertretenen Parteien auf, diese Pläne nicht weiter zu verfolgen.“ Hätte es die Sperrklausel bei der Kommunalwahl 2013 gegeben, wäre die Linkspartei daran gescheitert, in den Kreistag Rendsburg-Eckernfördes einzuziehen. Sie erreichte damals lediglich 1,9 Prozent. Das reichte jedoch für einen Sitz. Daniela Asmussen ist seitdem Einzelmandatsträgerin. Daneben gibt es fünf Fraktionen sowie einen weiteren Einzelabgeordneten – Hans-Werner Last, der für die Piraten einzog, sein Mandat inzwischen jedoch für die Freien Wähler wahrnimmt. Weder von Asmussen noch von Last hingen Kreistagsbeschlüsse in den vergangenen Jahren ab. In den meisten Fällen werden Abstimmungen von einer Mehrheit aus CDU, FDP und Grünen bestimmt. In wichtigen Fragen herrschte häufig auch Einstimmigkeit, etwa bei der Haushaltsverabschiedung und der jüngsten Wiederwahl des Landrats.

Dr. Kai Dolgner, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, räumt ein, dass das Problem der Zersplitterung nicht jeden Kreistag und Gemeinderat betrifft. Dennoch unterstützt er das Vorhaben der Landtagsfraktion, dessen Mitglied er ebenfalls ist. Er findet, bei den Argumenten gegen die Sperrklausel schwinge mit, „dass Kommunalpolitik nicht so wichtig ist. Aber auch Kommunen haben ein Anrecht auf stabile Mehrheiten“. Langfristige Vorhaben wie die Sanierung der Infrastruktur und die Haushaltskonsolidierung erfordern Dolgner zufolge langfristige Mehrheiten. Zudem müsse man sich die Frage stellen: „Wollen wir Gruppen im Parlament haben, die noch nicht einmal 2,5 Prozent der Wähler mobilisieren?“ Nein, findet er. „Die Mehrheit soll bestimmen“, so der Fraktionsvorsitzende. Am 6. September wird der SPD-Antrag im Innen- und Rechtsausschuss beraten. Dolgner sei gespannt, wie sich die CDU ihren Wählern gegenüber verhalte. Die Christdemokraten hatten im Wahlkampf schließlich eine Vier-Prozent-Hürde gefordert. Aus Rücksicht zu den kleineren Koalitionspartnern Grüne und FDP haben sich die Konservativen jedoch davon verabschiedet. Dass eine Sperrklausel eingeführt wird, gilt deshalb als unwahrscheinlich.

