Maimarkt : Spaß mit dem Hund die Attraktion auf Maimarkt

Die Gemeinde Holzdorf veranstaltete gestern zum dritten Mal eine Feier auf der grünen Wiese zum Beginn des Wonnemonats. Auch Regen und Wind hielt Veranstalter und Besucher nicht von der Feier ab.

von shz.de

02. Mai 2018, 07:57 Uhr

Echte Schleswig-Holsteiner kennen kein schlechtes Wetter. Ein bisschen Regen kann nicht davon abhalten, pünktlich am 1. Mai den Maibaum aufzustellen. Eine schöne alte Tradition, die die Gemeinde Holzdorf gerne feiert. Noch liegt er flach am Boden, der lange Stamm mit den Emblemen der Vereine und dem schönen Kranz aus Tanne.

Vom Regen im Feuerwehrgerätehaus geschützt, stimmt der Unabhängige Männerchor Holzdorf, unter der Leitung von Willy Möhl, mit schönen alten Volksweisen die Anwesenden auf das Ereignis ein. Bürgermeister Dirk Radeck erinnert an die Tradition und Bedeutung des Maibaums und wünscht der Gemeinde ein ertragsreiches, gesundes Jahr und feuert die Gemeindemitglieder an: „Eins, zwei, drei und Hoch.“ Mit Muskelkraft wird der Maibaum in die Höhe gezogen und steht stolz wie jedes Jahr auf seinem Platz vor der Feuerwehr. Fröhlich erklingt im Regengetropfe „Der Mai ist gekommen“.

Auf der feuchtnassen Wiese haben Manfred Link und sein Team alles für den dritten Maimarkt organisiert. Getränke und Imbiss, Kaffee und Kuchen und bunte Marktstände mit Pflanzen, Flohmarktartikeln, Kunsthandwerk und Veranstaltern aus der Region präsentieren sich. Attraktion sind die Vierbeiner, Beate Simonsen ist die Organisatorin für „Spaß mit dem Hund“, voller Freude warten Sammy, Vizemeister in Agility, Maddy, Blossi, Elli und Cora auf ihren Einsatz, um zu zeigen, was ein Hund so alles kann. Leni (9) übt mit dem quirligen Sammy schon einmal am Hundetunnel. Regennässe von oben und unten kein Problem. Auf die Besucher warten weitere Attraktionen wie Verkehrsschilder-Versteigerung, eine Vorführung der Breakdance Gruppe und der Auftritt einer Folk-Gruppe. Und die pitschnasse Wiese füllt sich mit Gästen, denn so ein echter Norddeutscher scheut den Regen nicht, grinst Manfred Link und freut sich auf einen schönen dritten Maimarkt.