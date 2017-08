Lesung : Spannung mit Lokalkolorit

vergrößern 1 von 1 Foto: lauterbach 1 von 1

Eine Krimi-Lesung, spannend und mit Lokalkolorit: Um die 40 Zuhörer fanden sich am Donnerstagabend in der Mühle Rosa in Gettorf ein, um sich von Autorin Maren Graf aus ihrem Krimi „Todschreiber“ vorlesen zu lassen. Der kleine Verein Wohlder Kultur für Familien in Gettorf, der seit über 20 Jahren Lesungen und Vorträge in der Mühle anbietet, hatte zu der Veranstaltung eingeladen.

„Moin“, begrüßte Maren Graf, sympathisch natürlich in Jeans, grauer Bluse und Sneakers, die Zuhörer. „Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf – an dem Ort, an dem ich einen Teil meiner Kindheit verbracht habe.“ Maren Graf wurde 1984 als echtes Nordlicht in Schleswig geboren und verbrachte ihre Kindheit an der Ostsee rund um Kiel und auch in Gettorf.

Nach dem Abitur studierte sie Deutsch und Philosophie auf Lehramt. Seit 2011 arbeitet sie an einem Gymnasium und lebt mit ihrem Mann und zwei Söhnen in ihrer neuen Heimat Paderborn. Neben ihrer Lehrtätigkeit schreibt sie vorwiegend Kurzgeschichten und Krimis. Mit dem Krimi Todschreiber ist ihr Debütroman im Gmeiner-Verlag erschienen.

Darin bereitet eine Reihe von Selbsttötungen der Kieler Kriminalkommissarin Lena Baumann Kopfzerbrechen. Eigentlich scheinen die Fälle eindeutig zu sein, doch die mysteriösen Briefe ohne Absender, die bei den Toten gefunden wurden, geben Lena Rätsel auf. Maren Graf las bedächtig, pointiert und mit angenehmen Pausen. Durch ihre detailliert beschriebenen Szenen und Charaktere wähnte sich so mancher Zuhörer am Tatort, als die Leiche von Jakob Richter mit einer dünnen, grünen Wäscheleine um den Hals in einer Wohnung im Stadtteil Düsternbrook in Kiel gefunden wurde.

Die Zuhörer lernten die beiden Kommissare Lena Baumann und Mark Andersen näher kennen. Lena, die emotionale, sensible Frau, die bis tief hinein in die Nacht an ihrem Schreibtisch sitzt und grübelt, und Kollege Mark, der selten Gefühle zeigt und pünktlich Feierabend macht, um bei seiner Familie zu sein. Die seltsame Blaufärbung des Leichnams, ein umgekippter Stuhl und ein Brief ließen auch bei den Zuhörern Zweifel aufkommen, ob sich Jakob Richter wirklich selbst getötet hat. Oder hat ihn jemand mit dem Brief in den Tod getrieben?

Das sei die große Frage des Romans, machte die Autorin deutlich. „Worte sind mächtiger, als wir ahnen. Worte können sich gut anfühlen, können uns Mut machen, aber sie können uns auch heftig anpacken.“ Von dieser Idee ausgehend sei auch der Krimi entstanden, verriet die Autorin. Sie gab Einblicke in ihre nicht immer einfache Recherchearbeit vor Ort. Aber es macht ihr unheimlich viel Spaß, die Orte des Geschehens aufzusuchen, viel zu lesen und eine Menge Fachleute kennenzulernen. „Man lernt fürs Leben.“

Die Zuhörer waren angetan, sowohl von ihrem spannenden Krimi als auch von ihrer Art zu lesen. So wie Irene Maria Winzer aus dem Münsterland, die mit ihrem Mann Hartmut jedes Jahr ihren Urlaub in Dänisch-Nienhof verbringt. Sie ließ sich von Maren Graf ein Buch signieren. „Ich liebe Krimis“, bekannte sie. „Und als Autorin mit entsprechender Betonung und Stimme auch noch die Gabe zu haben, gut vorlesen zu können. Das war absolut super.“







