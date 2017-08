Fernsehen : Sommertour: In Kappeln fliegen die Heringe tief

vergrößern 1 von 2 Foto: mzo 1 von 2

Kappeln | Auf das Wetter war mal wieder Verlass: Pünktlich zum Beginn der NDR 1 Welle Nord Sommertour schob der Wind die Wolken zur Seite, und es war so etwas wie ein klarer, blauer Himmel zu sehen. Das Moderatorenteam Vérena Püschel und Jan Bastick feuerte die gute Stimmung im Publikum durch Bühnenspiele „Kappelner gegen Urlauber“ zusätzlich an.

Als die NDR 1-Moderatoren Dennis Brandau und Jan Roschmann ihre Eigenkreation des Kappeln-Liedes zum Besten gaben, gingen im Publikum die Handy- und Feuerzeuglichter an. Dann war es endlich so weit: Das Schleswig-Holstein-Magazin mit seinen Moderatoren Harriet Heise, Christopher Scheffelheimer und Meeno Schrader wurde auf einer großen Leinwand zugeschaltet. Letzterer wurde von Vérena Püschel nach seiner Wetterprognose für den Abend und für den Rest des Sommers befragt. Dann das Startzeichen zur Stadtwette: „Bleiben wir die ewigen Loser oder schaffen wir es diesmal?“ fragten sich die Moderatoren. 600 wasserdurchtränkte Stoffheringe sollten innerhalb von 20 Minuten in den Netzen landen. Blitzschnell bildete das Publikum eine Kette und dann flogen die Fische gefährlich tief in Kappeln. Bürgermeister Heiko Traulsen schnappte sich beherzt einen Besen und kletterte ohne zu zögern auf das Holzpodest, um die dort gelandeten fliegenden Fische in die Netze zu fegen. Nach zehn Minuten die Zwischenstandsmeldung: Schon 169 Heringe in den Netzen, nach 20 Minuten dann der Sieg für die Kappelner mit 663 Heringen.

Die Freude im Publikum war groß, die von Jan Bastick und Vérena Püschel hielt sich in Grenzen, bedeutete der Sieg der Kappelner doch für die beiden, dass sie die Stoffheringe mit einem Kanu zum Heringszaun bringen und dort befestigen sollten. Doch dann verspätete sich das Kanu aufgrund der starken Strömung so, dass der Zeitplan nicht mehr einzuhalten war und die Wettschuld konnte nicht beglichen werden.

von mzo

erstellt am 21.Aug.2017 | 06:49 Uhr