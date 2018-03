Soljanka zum Abschied

Letzte Gemeindevertreter-Sitzung unter Bürgermeisterin Rita Koop / Pläne für einen Spazierweg am Kanalblick

von Sabine Sopha

15. März 2018, 05:58 Uhr

Am Ende ließen es sich alle schmecken: Soljanka hatte Rita Koop bei „Landhaus“-Wirt Thomas Schäfer bestellt. Der hatte in weiser Voraussicht einen großen Topf voll gekocht. „Alleine haben wir hier nicht ein einziges Mal gesessen“, blickte Bürgermeisterin Koop auf die Sitzungen mit „ihrem“ Gemeinderat zurück. Es waren immer Bürger anwesend – an diesem Abend besonders viele. Denn es war nach 24 Amtsjahren die letzte Gemeindevertretersitzung unter ihrer Leitung. Zur Kommunalwahl im Mai tritt Rita Koop nicht wieder an.

„Ein bisschen aufgeregt bin ich schon“, gestand sie bei ihren einleitenden Dankesworten. Die folgende Sitzung mit 20 Tagesordnungspunkten moderierte sie wie immer – souverän, aber auch ein bisschen hemdsärmelig. Eröffnungsbilanz der Gemeinde, Sondervermögen der Feuerwehr, Satzung zur Abwasserbeseitigung – in den meisten Punkten waren sich die Vertreter von SPD, CDU und Freien Wählergemeinschaft (FWG) einig und bestätigten die Aussage der Bürgermeisterin, dass in Sehestedt das Wohl der Gemeinde im Vordergrund steht.

Eine lebhafte Diskussion entstand bei Tagesordnungspunkt 16: Anschaffung eines Defibrillators für die Südseite. Im Kanal-Treff auf der Nordseite ist seit einiger Zeit ein solches Gerät deponiert, das im Falle einer Herzattacke lebensrettend sein kann. „Flächendeckende Sicherheit können wir nicht bieten“, erklärte Juliane Rumpf. Aber es besteht die Verpflichtung der Gemeinde, in gemeindlichen Räumen, wo viele Menschen zusammen kommen, ein solches Gerät vorzuhalten. Da das Dorf durch den Kanal geteilt werde, sei es nicht so ohne weiteres möglich, von der Südseite schnell zu dem Gerät auf der Nordseite zu gelangen, so Torsten Jürgens-Wichmann und plädierte für die Anschaffung. Mit sechs Ja- und vier Nein-Stimmen wurde der Kauf beschlossen.

Noch nicht beschlussfähig war der Punkt „Umgestaltung des Kanalblicks“. In dieser Angelegenheit war Rita Koop gemeinsam mit Georg Moll, dem Vorsitzenden des Seniorenbeirats, beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) vorstellig geworden. Die Idee der Gemeinde: Ein Fußweg oberhalb der Straße Kanalblick, die auf der Nordseite weitgehend parallel zum Kanal verläuft. Allerdings möchte die Gemeinde, dass dann die Bäume gefällt und durch Blüh-Sträucher ersetzt werden. Zum einen, damit die Spaziergänger Blick auf die Wasserstraße samt Schiffen haben, zum anderen weil „blühende Büsche Insekten als Nahrungsquelle dienen“, so Georg Moll. Durch eine relativ dichte Bepflanzung wäre die Fläche auch nicht pflegeintensiv und könnte weitgehend sich selbst überlassen bleiben. Eine Entscheidung des WSA steht aber noch aus. Spaziergänger könnten sich abschließend bei einer Soljanka stärken im „Landhaus“ stärken.-