Eckernförde singt : Sören Schröder füllt die Stadthalle zum achten Mal

Immer ausverkauft: Der Chorleiter bringt die Stadthalle mit viel Humor und Einfühlungsvermögen zum Singen. Und das klingt richtig gut.

von Arne Peters

20. Dezember 2019, 19:22 Uhr

Eckernförde | Diese Veranstaltung ist ein Phänomen: Zum siebten und achten Mal hieß es am Freitag „Eckernförde singt“ – und schon wieder war die Stadthalle zweimal hintereinander mit jeweils 440 Plätzen komplett ausverkauft. Unschlagbar: Chorleiter, Sänger und E-Pianist Sören Schröder, der stimmgewaltige Unterstützung von Lara Kriegesmann bekam. Sie brachten die Besucher von der ersten Sekunde an dazu, lautstark Weihnachtslieder in einem „Chor für alle“ zu singen – und das hörte sich richtig gut an und machte Laune. Wer noch nicht in Weihnachtsstimmung war, hatte spätestens jetzt so richtig Lust auf „Stille Nacht“. Für Sören Schröder, der mit seinem Bruder Nils das mittlerweile größte Chorprojekt Deutschlands ins Leben gerufen hat, waren diese Auftritte die Generalprobe: Morgen singt er mit 8000 Besuchern in der Hamburger Barcleycard-Arena. Ausverkauft – natürlich. Nach Eckernförde kommt er am 29. Februar zurück. Tickets gibt es bei der Tourist-Info.