Fussballschule des SV Fleckeby : So sportlich enden die Ferien

Rund 60 Mädchen und Jungen nahmen wieder an der Fußball-Schule des SV Fleckeby teil.

von Achim Messerschmidt

11. August 2019, 15:15 Uhr

Fleckeby | Die Fußballschule des SV Fleckeby und der Gemeinde ist eine feste Größe im Ferienkalender vieler Kinder – auch aus dem Umland. Dribbeln, passen, Tore schießen, für rund 60 Mädchen und Jungen endeten die diesjährigen Sommerferien mit der Aktion Ferienspaß sportlich.

Der Spaß am Fußball stand aber wieder einmal im Mittelpunkt. Viele der jungen Nachwuchskicker sind bereits im Verein aktiv und haben schon einige Jugendteams durchlaufen. Für sie und ihre Trainer war die Fußballschule die perfekte Saisonvorbereitung.

„Aber es waren auch einige neue Gesichter dabei“, freute sich Jugendobmann Thorsten „Fliego“ Mohr über die gute Beteiligung an der Veranstaltung. Sie könnten die Jugendmannschaften in der neuen Saison gerne noch verstärken. Einen Aufnahmestopp gibt es in keinem der Teams.

Auch Betreuer sind noch willkommen. Vor allem das Team der F-Jugend braucht noch tatkräftige Unterstützung. Zwei Mannschaften sind gemeldet, sodass gerade für die Begleitung zu den Punktspielen noch Betreuer gefragt sind. Als „Einzelkämpfer“ in der D-Jugend wünscht sich auch Thorsten Mohr selbst noch Unterstützung.

Am Freitag endete die Fußballschule mit einem Abschlussnachmittag, einem Match der Kinder gegen die Eltern sowie einem gemeinsamen Grillen. Obmann Mohr dankte den Trainern und Eltern für deren Engagement während der Saison. Er lobte auch den Förderkreis Fußball, der mehrere hundert Euro für Bälle und Trainingsmaterialien zur Verfügung stellte. Der Förderkreis, der vor 15 Jahren ins Leben gerufen wurde, hat mit insgesamt rund 30.000 Euro durch Spenden und Mitgliedsbeiträge die Kicker des SV Fleckeby unterstützt. „Im nächsten Jahr wird es die 30. Fußballschule geben“, kündigte Mohr an. Bis dahin wolle man sich noch eine paar Überraschungen überlegen.

So trainiert die Jugend

Die G-Jugend trainiert mit Stefan Grimm und Dennis Sierk mittwochs von 16.30 bis 17.30 Uhr. Das Training der F-Jugend, dienstags und donnerstags von 17.45 bis 19 Uhr, wird geleitet von Bernd Thomsen, Stefan Lausen und Steffen Hartelt. Die E-Jugend trainiert montags und mittwochs von 17.45 bis 19 Uhr mit Dennis Beeck, Michael Jänke, Janusz Sowka und Christian Bauer. Trainer der D-Jugend (dienstags und donnerstags von 17.15 bis 18.45 Uhr) ist Thorsten Mohr. Die C-Jugend des SV Fleckeby bildet eine Spielgemeinschaft mit dem VfR Eckernförde. Trainer hier sind Stefan Nimmrich und Christopher Jess. Montags wird von 17.30 bis 19 Uhr in Eckernförde (Wulfsteert) trainiert, mittwochs zur gleichen Zeit in Fleckeby. Spieler der B-Jugend (Jahrgang 2003/2004) aus Fleckeby kicken beim Team Förde.