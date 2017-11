So kann Mathe Spaß machen

vergrößern 1 von 2 Foto: karkossa-schwarz 1 von 2

Ein Abiball kostet Geld – Raummiete, Musik, Shuttle-Service. Einige zukünftige Abiturienten der Peter-Ustinov-Schule haben auf der Suche nach Finanzierungsquellen ein besonderes Projekt verwirklicht: 26 junge Frauen und Männer der Klasse 13 b haben ein Mathebuch erarbeitet, das sie ab sofort für 15 Euro pro Stück verkaufen. Das 134 Seiten umfassende Werk mit dem Titel „Selbstständiges Lernen im Mathematikunterricht – Modellierungs- und Differenzierungsaufgaben im Fach Mathematik für die Sekundarstufe II“ bietet Aufgaben für die Analytische Geometrie.

Was auf den ersten Blick nach Langeweile und reiner Anstrengung klingt, entpuppt sich beim näheren Hinsehen als eine interessante und realitätsbezogene Ansammlung von Aufgaben, die auch Zahlenmuffeln Lust auf Mathe machen kann. Passend zu Eckernförde als U-Boot-Standort handelt die erste von insgesamt acht Aufgaben von einer Übungsfahrt der U 32: Schafft es die junge Mannschaft, das U-Boot aus der Eckernförder Bucht zu manövrieren und auf die offene See zu fahren, ohne eine Kollision mit einem Fischerboot zu verursachen oder auf eine Sandbank aufzulaufen? „Jede Aufgabe bietet einen schweren, einen mittleren und einen leichten Schwierigkeitsgrad“, erklärt Mathelehrer Maik Haberlag, auf dessen Initiative hin die Schüler das Buch, das als Klausurersatzleistung gilt, erstellt haben. An Ideen mangelte es den Abiturienten mit Profilfach Geschichte nicht. Da wird eine Mars-Expedition mit Komplikationen im Jahre 2032 als Aufgabe gestellt. Eine Bebilderung sorgt für eine schnelle Vorstellung des möglichen Geschehens, beispielsweise Asteroidenstürme. Ein Ausflug der Klasse 6 b in den Wasserpark ist für Lehrer Schmidt zu langweilig. Er fragt sich, ob der Abstand der beiden Sprungtürme ausreichend ist und denkt sich entsprechende Aufgaben aus. Ab dem mittleren Schwierigkeitsgrad bietet das Buch Tipps und Hinweise. Im Anschluss an jede Aufgabe gibt es die Lösung. Das abwechslungsreiche Mathebuch wendet sich sowohl an Schüler als auch an Lehrer und alle weiteren mathebegeisterten Zeitgenossen. „Das Ziel ist, mit Mathe auch außerhalb des Unterrichts zu arbeiten“, so Lehrer Haberlag. Teamarbeit war bei der Aufgabenerstellung gefordert. „Die haben die Schüler sehr gut verwirklicht“, so Haberlag. „Und es hat Spaß gemacht“, bestätigen Henrik Herterich (20) und Peer Adams (18).