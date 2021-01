Corona im Eckernförder Seniorenheim : So ist die Corona-Lage in anderen Senioreneinrichtungen

Im Wohnheim in der Schleswiger Straße gibt es einige Corona-Fälle, andere Einrichtungen sind nicht betroffen.

von Arne Peters

04. Januar 2021, 19:22 Uhr

Eckernförde/Ascheffel Damp/Osdorf | In den Senioreneinrichtungen von Michaela Schauer-Schierholz in Eckernförde ist das Corona-Virus bislang nicht festgestellt worden. „Zweimal pro Woche testen wir das Personal und einmal wöchentlich alle Bewohner“, erklärt die Geschäftsführerin. „Sowohl im Haus am Noor auf der Carlshöhe mit seinen 42 Bewohnern als auch im Haus am Strand am Jungmannufer, in dem 31 Senioren leben.“ Ebenso würden alle Besucher getestet.

Immerhin: Die Bewohner vom „Haus am Noor“ haben am Neujahrstag ihre erste Impfung erhalten. „Morgens um 9.30 Uhr war das mobile Impfteam da“, so Schauer-Schierholz. Auch ein Teil des Personals konnte schon seine erste Impfdosis erhalten. Die zweite Dosis ist für den 22. Januar geplant. „Für das ’Haus am Strand’ warten wir noch auf einen Besuch des Impfteams. Bis zum 17. Januar sollen ja alle Senioreneinrichtungen des Landes versorgt sein.“

Die Situation ist angespannt. Nils Alexander Oldekop

Nils Alexander Oldekop, Einrichtungsleiter des Seniorenheims „Stella Vitalis“ in Ascheffel, gibt ehrlich zu: „Die Situation ist angespannt. Und das seit Monaten.“ Zwar sei die Einrichtung in Ascheffel bisher gut durch die Pandemie gekommen, einen Corona-Fall gab es bisher weder beim Personal noch bei den Bewohnern, aber die Sorge, dass das Virus ins Haus komme, sei natürlich immer da. „Deshalb fahren wir seit dem frühen Beginn der zweiten Welle wieder sehr strikte und strenge Regeln“, berichtet Oldekop. Tests bei jedem, der in die Einrichtung will oder muss, sind Pflicht. Besuch – nur mit Termin – wird nur im Privatzimmer der Bewohner empfangen und auch maximal für eine Stunde. „Was wir logistisch für einen Aufwand betreiben, ist kaum vorstellbar“, sagt Oldekop. Allein im Dezember waren es über 1000 Tests. Die hohe Zahl ergibt sich allein schon aus den alle drei Tage durchgeführten Tests aller Bewohner und des gesamten Personals. Auf den Impftermin wartet die Einrichtung noch.

Da der Kreis Rendsburg-Eckernförde im Vergleich einen eher geringen Inzidenzwert aufweist, werden andere Heime, aus schlimmer betroffenen Regionen, bevorzugt behandelt. „Das kann ich verstehen und finde ich auch richtig“, sagt Oldekop. Er fügt hinzu: „Dennoch wäre es natürlich schön, wenn wir bald einen Termin erfahren würden.“ Was die notwendige Schutz-Ausrüstung betrifft, sei die Stella-Vitalis-Einrichtung aber sehr gut aufgestellt.

Wir stehen noch im Regen und wissen nichts. Mario Schneider

„Wir stehen noch im Regen und wissen nichts“, muss Mario Schneider, Inhaber und Betreiber des Seniorenzentrums 3Wellen in Vogelsang-Grünholz, einräumen. Die geforderten Daten für die Impfung der Bewohner habe er gemeldet, eine Rückmeldung, wann mit der Impfung durch mobile Teams zu rechnen ist, die hat er bislang nicht. Ein Zustand, der sehr unbefriedigend ist, denn „ich bekomme viele Anfragen der Bewohner, wann die Impfung kommt“, berichtet Schneider.

Dirk Steinmetz

Mit der Impfung gebe es dann gefühlt mehr Sicherheit, wenngleich sich an den Vorgaben des Lockdowns zunächst nichts ändern wird. An den strikten Regeln mit Anmeldung, begrenzten Besuchszeiten und dem obligatorischen Temperaturmessen halten sie fest. Unverändert werden die Mitarbeiter zweimal die Woche mit Schnelltests auf das Virus getestet. Bislang gab es keinen nachgewiesenen positiven Befund, weder bei den rund 30 Mitarbeitern noch bei den 50 Bewohnern, erklärt Schneider.

Wir haben überhaupt keinerlei Informationen. Grit Petzold

151 Bewohner im „Haus Dänischer Wohld“ in Osdorf werden von 164 Pflegekräften betreut. „Zum Glück ist noch niemand an Corona erkrankt“, sagt Einrichtungsleiterin Grit Petzold. Zur Prävention wird das gesamte Personal zweimal in der Woche getestet. Schnelltests werden auch Besuchern angeboten. „Für jeden Bewohner kann man 30 Tests im Monat anmelden.“ Diese werden auf die Pflegekräfte und Besucher verteilt. Um das Infektionsrisiko so klein wie möglich zu halten, erhält jeder Besucher auf Anfrage kostenlos eine FFP2-Maske. Nach dem Motto „So sicher wie möglich“ wird die Anzahl der Besucher pro Bewohner beschränkt.

Über das mobile Impfteam des Kreises hat sie noch keine Kenntnis. „Wir haben überhaupt keinerlei Informationen“, kritisiert Grit Petzold. Dabei habe sie alle erforderlichen Daten gemeldet. Auch bei ihren Mitarbeiter gebe es eine sehr hohe Bereitschaft, sich impfen zu lassen. Die Leiterin bedauert, dass es für sie noch keine Termine gebe.