Eckernförde : So ist das mit den Nährstoffen in der Ostsee: Neue Eutrophierungsstation im OIC

Eine neue Station im Ostsee Info-Center liefert Erklärungen über zu viele Nährstoffeinträge in die Ostsee und ihre Folgen.

von Arne Peters

24. Juni 2020, 15:59 Uhr

Eckernförde | Wie ist das eigentlich mit den Nährstoffeinträgen in die Ostsee? Woher kommen sie? Und was bewirken sie?

Fragen wie diese hört das Team des Ostsee Info-Centers (OIC) immer wieder. Und weil das Thema nicht in zwei Sätzen zu erklären ist, haben die Mitarbeiter Sam Warmke und Gernot Gänssle eine Station gebaut, die das Thema „Eutrophierung“ genau erklärt. Illustriert wurde sie von Jeanette Schuppe und mit 2000 Euro gefördert durch die Umweltlotterie „Bingo“. Die Station ist ab heute Teil der Ausstellung.

„Eutrophierung“ bezeichnet die übermäßige Anreicherung von Nährstoffen in Gewässern. Die Ostsee ist besonders betroffen: Über 97 Prozent der Flächen sind laut Helsinki Kommission (Helcom) in keinem guten Zustand. Phosphor und Stickstoff gelangen aus der Landwirtschaft, dem Verkehr und der Industrie sowie Kläranlagen, Abwasser und Abgasen in die Ostsee.

Das Überangebot von Nährstoffen führt zu einer übermäßigen Vermehrung von Kleinstalgen (Phytoplankton). Das treibt dicht unter der Oberfläche und nimmt den tiefer wachsenden Pflanzen das Licht, die daraufhin eingehen. Die abgestorbenen Planzenteile sinken zu Boden und werden dort von Bakterien zersetzt, die dazu viel Sauerstoff benötigen. Dadurch entstehen sogenannte Todeszonen: sauerstoffarme Bereiche, in denen die am Boden lebenden Meereslebewesen sterben. Bei bestimmten Windverhältnissen kann das sauerstoffarme Wasser nach oben strömen. Bei diesem Auftriebsereignis (Upwelling) können viele Fische zugrunde gehen. In Eckernförde ist dieses Phänomen bekannt. Eine weitere Folge der Eutrophierung ist ein verstärktes Auftreten von Quallen, die sich von Planktonarten ernähren, die ihrerseits das Phytoplankton fressen. Wie kann man der Ostsee nun helfen? Auch Lösungsansätze werden genannt, zum Beispiel das direkte Einarbeiten von Gülle in den Boden oder das Anlegen von Gewässerrandstreifen.

Sauerstoffsättigung, Redox-Wert und Sedimentproben – die Station hat noch mehr zu bieten und ist während der Öffnungszeiten zu sehen. Die sind zurzeit donnerstag und freitags von 11 bis 17 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 10 bis 18 Uhr.