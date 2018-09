Green Screen 2018 : So geht’s weiter

von Gernot Kühl

17. September 2018, 13:16 Uhr

>„Wir sind noch nicht ganz fertig“, sagte Green Screen-Pressesprecher Michael van Bürk gestern bei der Abschluss-Pressekonferenz im Stadthallenrestaurant. Am Freitag warten 1500 Naturfilm-begeisterte Sonderburger im Alsion auf die ausgewählten Filme.

>Green Screen ist mit einem Zusammenschnitt der Filme bei der Eröffnung des Deutschen Naturschutztages am 26. September im Kieler Audimax dabei. Und zwar zwischen den Reden des Landesumweltministers Jan-Philipp Albrecht und Bundes-Umweltministerin Svenja Schulze.

> Auch die Nacht der Wissenschaft kommt an Green Screen nicht vorbei. Am 28. September werden im Studio Filmtheater am Dreiecksplatz die preisgekrönten Filme „Nacktmulle“, „Magie der Fjorde“ und „Auf Wiedersehen, Eisbär!“ gezeigt. > Im Februar / März 2019 geht Green Screen auf Deutschlandtour durch mindestens 20 Städte. Evt, sind auch Österreich und die Schweiz dabei.