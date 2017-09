Müllvermeidung : Sky stoppt den Plastiktüten-Verkauf

vergrößern 1 von 2 Foto: Peters 1 von 2

von Arne Peters

erstellt am 23.Sep.2017 | 05:50 Uhr

Eckernförde | Eigentlich geht Bürgermeister Jörg Sibbel nicht zu solchen Terminen, aber angesichts der aktuellen Bemühungen der Stadt zur Vermeidung von Plastikmüll kam er diesmal für ein Foto vorbei: Die Sky-Märkte in Eckernförde verzichten zukünftig auf Plastiktüten und bieten nur noch Alternativen aus Papier und Baumwolle an. Das gilt für alle Supermärkte in Kiel und Umgebung. „Mit diesem deutlichen Bekenntnis zu nachhaltigem Handeln und damit zur Verantwortung für Mensch und Umwelt folgt die „Supermärkte Nord“ der Nachhaltigkeitsstrategie der Rewe, die seit Ende 2016 mehrheitlich an dem Unternehmen beteiligt ist“, sagte Mathias Affeldt, Vertriebsleiter der Sky-Märkte in Kiel und Umgebung. „Damit leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung von Plastikmüll.“

Eckernförde als ehemalige Umwelthauptstadt und umweltfreundliche Kommune hat nach dem RSH-Kindertag vor zwei Jahren die Diskussion um die Vermeidung von Plastikabfall im Meer angestoßen und ihre Müllsatzung überarbeitet. Dadurch sei ein Ungleichgewicht zwischen den Wochenmarktbeschickern und den Nahversorgungsmärkten entstanden, so Sibbel, das auf diese Weise entschärft wird. „Weil es eben auch das Ziel der Stadt ist, Plastikmüll zu vermeiden, begrüße ich das Engagement der Sky-Märkte außerordentlich“, so Jörg Sibbel. „Ich würde mich freuen, wenn andere Märkte dem guten Beispiel folgen.“ In anderen Märkten werden Papiertüten schon alternativ angeboten.

Der Verzicht auf Plastiktüten ist laut Mathias Affeldt ein erster Schritt. „Unsere Nachhaltigkeitsstrategie soll sich auch auf die Plastiktüten für Obst und Gemüse ausweiten.“ Und auch das Verabreichen von Wurst und Käse in mitgebrachte Tupperdosen werde zurzeit in zwei Märkten in Süddeutschland getestet.

Noch gibt es allerdings Restbestände an Plastiktüten in den Sky-Märkten. Sie werden voraussichtlich bis Weihnachten halten. Ab dann gibt es nur noch Papiertüten in zwei Größen, Kartons und Baumwolltaschen zu kaufen.