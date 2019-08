Eckernförde : „Sing Your Soul“ in der Borbyer Kirche

Das Duo überzeugt mit seiner exotischen Kombination aus Klarinette und Akkordeon.

von Arne Peters

12. August 2019, 15:43 Uhr

eckernförde | Die Eckernförderin Meike Salzmann und der Altenholzer Ulrich Lehna sind als Duo „Sing Your Soul“ mit ihrer exotischen Instrumentenkombination von verschiedenen Klarinetten mit dem Konzertakkordeon deutschlandweit erfolgreich. In den Sommerferien sind sie fünf Wochen lang durchs ganze Land getourt und haben unter anderem Konzerte in der Schlosskirche Meersburg und St. Nikolaus in Murnau gegeben. Am Freitag, 16. August, um 20 Uhr präsentiert das Duo sein Tourneeprogramm mit vier verschiedenen Klarinetten und Konzertakkordeon in der Borbyer Kirche. Am Sonntag, 18. August, um 19 Uhr gibt es in der Marienkirche Klein Waabs zusammen mit Kontrabassist Joachim Roth „Sommernachtstango und Klezmer“. Der Eintritt ist frei, um Kollekte wird gebeten. Am 8. September um 17 Uhr ist das Duo im Schleswiger Dom mit einem Klezmerprogramm zu Gast.

