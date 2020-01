Kioskgebäude Borbyer Ufer : Simone Schmidt öffnet ihre neue „Natur-Kostbar“ am 9. April

Noch ist das Gebäude in Planen eingehüllt, aber im Innern wird gebaut. Für das Nebengebäude laufen zurzeit die Ausschreibungen.

Eckernförde | Eingehüllt in Planen und fest verschnürt erinnert das Kioskgebäude am Vogelsang zurzeit an die Kunstwerke von Christo, der unter anderem im Sommer 1995 den Berliner Reichstag verhüllt hat. Aber im Inneren der Verpackung, verborgen vor den Blicken der Passanten, tut sich etwas. Der Dachstuhl ist fertig. In diesen Tagen wird die Dämmung aufgebracht.

Archiv/ Gernot Kühl

In der Nacht zum 29. Juni 2018 brannte das Gebäude nieder

In der Nacht zum 29. Juni 2018 hatte ein Pärchen Strandkörbe neben dem denkmalgeschützten Gebäude in Brand gesteckt. Das Feuer griff auf das Reetdach über und zerstörte das Gebäude komplett. In dem Haus direkt am Borbyer Ufer betrieb Simone Schmidt seit Frühjahr 2017 die „Natur-Kostbar“, die sich sehr schnell zu einem beliebten Treffpunkt entwickelte. Schnell stand für die Stadt, Eigentümerin der Immobilie, fest, die unter Denkmal stehende Ruine wieder aufzubauen und Simone Schmidt wieder den Betrieb der „Natur-Kostbar“ zu ermöglichen.

Archiv/Grafik: Noor Architektur

In einem Nebengebäude sollen ein Lagerraum, die Herrentoilette und ein barrierefreies WC Platz finden

Aber nach aktuellen bau- und konzessionsrechtlichen Bestimmungen kann die „Natur-Kostbar“ nur dann als Bistro betrieben werden, wenn eine barrierefreie Toilette und ein Sozialraum fürs Personal bereitstehen. Dafür ist das Gebäude, das auf dem historischen Grundriss errichtet werden muss, zu klein. Mit dem Bau eines kleinen Nebengebäudes, das Platz für die Herrentoilette, den Lagerraum und ein barrierefreies WC vorhalten soll, folgt die Stadt dem Vorschlag der Denkmalpflege. In dem Kioskgebäude selbst finden Sozialraum und Damen-WC Platz. „Der 9. April ist für mich ein fester Termin für die Wiedereröffnung“, sagt Simone Schmidt auf Nachfrage – das ist Gründonnerstag vor Ostern. „Der denkmalgeschützte Kiosk ist dann wieder hergestellt“, versichert der Leiter des Bauamtes, Timm Orth.

Susanne Karkossa-Schwarz

Der 9. April als Eröffnungstermin steht fest. Zur Not gibt es eine provisorische Alternative für das Nebengebäude

Alles verlaufe planmäßig. Für das Nebengebäude laufen zurzeit die Ausschreibungen. Es könne gut sein, dass das Kioskgebäude vor dem Nebengebäude bezugsfertig werde, aber das ändere nichts an dem Datum der Wiedereröffnung. Sollte letzteres zeitverzögert errichtet werden, werde die Stadt für eine provisorische Alternative sorgen. Die Eckernförder dürfen sich also zu Ostern wieder auf ihren Treffpunkt „Natur-Kostbar“ freuen. Das Gerichtsverfahren gegen den männlichen Brandstifter soll noch in diesem Jahr eröffnet werden.