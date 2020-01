Landfrauen-Verein Gettorf : „Silberne Biene“ für Heike Gravert

Der Landfrauen-Verein Gettorf verabschiedete Verdientes und stellte Neues vor.

23. Januar 2020, 16:43 Uhr

Gettorf | Einen Paukenschlag gab es gleich zu Beginn der Jahresversammlung des Landfrauen-Vereins Gettorf und Umgebung im bis auf den letzten Platz gefüllten Saal des Hotels Stadt Hamburg in Gettorf: Svenja Gravert (39) aus Lindau stellte die frisch gegründeten jungen Landfrauen vor.

Zusammen mit fünf Mitstreiterinnen aus dem gesamten Landkreis hatte sie die Neugründung auf Kreisebene in Angriff genommen. Im Juni 2019 war es dann soweit. Der Kreisverband Rendsburg-Eckernförde war damit der 9. Landkreis in Schleswig-Holstein, in dem die jungen Landfrauen gegründet wurden. Zur Auftaktveranstaltung in den Schützenhof Groß Wittensee kamen 180 meist junge Landfrauen, ein Erfolg, mit dem die Initiatorinnen mehr als zufrieden waren.

„Wir hatten das Gefühl, dass uns die 21 Ortsvereine im Kreisverband Rückendeckung geben“, sagt Svenja Gravert. Seitdem hat es bereits diverse Veranstaltungen mit guter Beteiligung gegeben. Auch für 2020 haben sie sich einiges vorgenommen. Das Angebot ist vielfältig, vom Anbaden am 2. Februar, Klettern im Hochseilgarten und anderen sportlichen Aktivitäten über Kochen und Nähen bis hin zu Kultur- und Bildungsveranstaltungen, Hofbesichtigungen und Ausflügen ist für jede etwas dabei. Das Markenzeichen der jungen Landfrauen des Kreises sind schwarz-weiß gestreifte Gummistiefel mit einer Biene.

Die Landfrauen Gettorf und Umgebung konnten bei ihrer Jahresversammlung mit einem leichten Mitgliederzuwachs auf 240 und gut besuchte Veranstaltungen eine positive 2019er-Bilanz ziehen. Zu 16 Veranstaltungen kamen insgesamt 777 Besucherinnen. Außerdem gab es ein leichtes Plus in der Kasse. Dennoch wurde einstimmig beschlossen, den Mitgliedsbeitrag ab 2020/21 von 28 Euro Jahresbeitrag auf 36 Euro zu erhöhen.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Der Überschuss durch gute Einnahmen beim Erntedankfest, wo die Landfrauen Kuchen und Marmelade verkauft hatten und eine höhere Spende waren einmalig. Deshalb könne man mit den Einnahmen nicht wieder rechnen, so die Vorsitzende Heike Kühl. Die Kontoführungsgebühren sind hoch und die Abgaben an den Landesverband steigen.

Aus dem Vorstand verabschiedet wurde Heike Gravert (67) aus Lindau. Nach gut 30 Jahren im Vorstand, davon zuletzt acht Jahre als stellvertretende Vorsitzende, hatte sie nicht wieder kandidiert. Vorsitzende Heike Kühl (59) bedankte sich für ihre jahrzehntelange engagierte Mitarbeit mit einer Handtasche voller nützlicher Dinge und Karten für ein Tina-Turner-Konzert. „Du hast mit Deiner ruhigen und ausgleichenden Art den Verein geprägt. Du wirst uns fehlen.“ Außerdem überreichte sie ihr eine Urkunde des Landesverbandes und die „Silberne Biene“, die Auszeichnung des Landesverbandes für besondere Verdienste bei den Landfrauen. Heike Gravert bedankte sich ihrerseits für die gute Zusammenarbeit. „Ich habe immer Lust gehabt mitzugestalten. Hier habe ich meinen Platz gefunden. Das war eine große Bereicherung und Inspiration für mein Leben.“ Es wurde keine Nachfolgerin gewählt, da es keine Kandidatin gab. Künftig sollen die Vorstandsaufgaben stärker im Team erledigt werden. Voraussichtlich wird im nächsten Jahr über eine entsprechende Satzungsänderung abgestimmt.

Angelika Neve (68) wurde als Beisitzerin wiedergewählt und Svenja Gravert (39) neu in den erweiterten Vorstand sowie Hildegard Krause als Kassenprüferin.

Für das neue Jahr plant der Landfrauen-Verein Gettorf und Umgebung viele Veranstaltungen, unter anderem eine Tagesfahrt nach Wismar am 12. Mai. Des weiteren steht eine Fahrt nach Maastricht und zum Höhlenweihnachtsmarkt Valkenburg (27. bis 29. November) sowie eine Fahrt nach Danzig und Masuren (12. bis 19. Juni) an.

Mehr Infos gibt es unter www.landfrauen-gettorf.de und zu den jungen Landfrauen unter www.kreislandfrauen-rendsburg-eckernfoerde.de/junge-landfrauen.htm