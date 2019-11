Ehrungen beim DRK in Holtsee : Silber für fünf DRK-Damen

Mitglieder-Ehrungen beim Ortsverband in Holtsee.

von Achim Messerschmidt

15. November 2019, 16:33 Uhr

Holtsee | 1994 - das war zumindest für das DRK in Holtsee ein gutes Jahr, denn da gab es gleich sechs Neuzugänge. 25 Jahre später wurden die langjährigen Mitglieder mit der silbernen Ehrennadel, einer Urkunde und Blumen geehrt. Die Vorsitzende Bärbel Schütt gratulierte am Donnerstag Anja Thomsen, Gerda Müller, Erika Closius und Christel Koberg für ihre Treue zum Roten Kreuz, bevor sie selbst für ihre 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet wurde. Karin Vollstedt konnte die Ehrung für 25 Jahre persönlich nicht entgegennehmen, ebenso Ruth Mohr, die seit 60 Jahren im Verband ist.



Ehrennadel auch für die Vorsitzende





Bei den Ehrungen dankte Bärbel Schütt Erika Closius für das Engagement in den vergangenen Jahren. „Du hast den Vorstand immer unterstützt“, betonte sie. Bei den Terminen des Ortsverbands sei sie regelmäßig dabei.

Gerda Müller ist seit mehr als 20 Jahren Bezirksdame. Auf sie sei Verlass, so die Vorsitzende, hohe Geburtstage von den Mitgliedern würden von ihr nicht vergessen werden.

Christel Koberg ist seit 1996 Bärbel Schütts Stellvertreterin. „Wir ziehen am gleichen Strang und auch in die gleiche Richtung“, hob Schütt die Unterstützung Kobergs hervor. Gerne erinnerte sie sich an die vielen gemeinsamen Aktionen, beispielsweise den Fasching, den Koberg erstmals 1998 organisiert hatte.

„Deine ruhige und positive Ausstrahlung und deine Geduld haben die Mitglieder immer motiviert“, sagte anschließend Christel Koberg an Bärbel Schütt gerichtet. 2002 wurde Schütt stellvertretende Vorsitzende, 2006 Vorsitzende. Mit den Radtouren, der Fahrt zum Weihnachtsmärchen und anderen Aktivitäten habe sie das Vereinsleben bereichert.

Blumen gab es außerdem für Ilse Ehlers. Sie ist seit 45 Jahren DRK-Mitglied, weiterhin für Ursula Wockert. Wie lange sie schon im Verein ist, wusste sie nicht genau. Sie trat schon als junge Frau bei, „das ist aber über 70 Jahre her“, sagte die 98-Jährige.

Nach den Ehrungen hatte Jens Stender einige hilfreiche Tipps für die rund 45 Besucher parat. Stender ist Sicherheitsbeauftragter für Senioren und arbeitet eng mit der Polizei zusammen, und klärt über die Tricks der Kriminellen auf. Denn nur wer die Maschen von Trickbetrügern, Taschendieben und Einbrechern kenne, kann sich auch schützen. Beunruhigen oder sogar Angst erzeugen wollte Jens Stender aber nicht, betonte er. Statistiken würden zeigen, dass ältere Menschen deutlich weniger von Straftaten betroffen seien als jüngere.