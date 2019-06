Eckernförder Entenrennen 2019 : Siegerente brauchte 25 Minuten

Der Round Table Eckernförde verkaufte 1800 Rennlizenzen für das Entenrennen im Binnenhafen.

von shz.de

23. Juni 2019, 18:33 Uhr

Eckernförde | 1800 Renn-Lizenzen hat der Round Table Eckernförde verkauft und damit 9000 Euro für soziale Zwecke in Eckernförde eingesammelt. Mit dem Round-Table-Präsidenten Björn Gallenkamp war ein Super-Verkäufer und „Marktschreier“, wie er sich selbst titulierte, eine Verkaufskanone erster Güte am Start. Er steigerte die Spannung bis zum Schluss; nannte wiederholt die ersten 20 Hauptpreise und ihre Spender. Vom großen Flachbild-Fernseher, 4 x 3 Meter-Wasserpark mit Rutsche, zwei Hoverboards bis zum freien Wochenende für vier Personen in einer Ferienwohnung waren viele motivierende Angebote dabei, für die viele Fünf-Euro-Scheine in der Sammelkasse des Round Table landeten. Die letzten verfügbaren 37 Enten übernahm en gros ein wohltätiger Spender – Grund genug, den Start um wenige Minuten zu verzögern.



Brise von vorn erschwert das Vorankommen





Mit so vielen Mitschwimmern war es nicht leicht für die Enten, ihren Weg gegen den Wind vom Steg auf der mit leuchtend roten Schwimmschläuchen begrenzten Strecke zurück zu legen. Von hinten sanft durch kräftige Wasserstrahlen der Freiwilligen Feuerwehr Eckernförde angetrieben, ging es langsam im großen Pulk voran. Dabei verlangsamte eine leichte Brise von vorne das Vorankommen der durchnummerierten Plastikenten. So sehr, dass Jan Janzen und Martin Paasch als schwimmende Helfer den teils weit auseinander driftenden gelben Schwarm in gebührendem Abstand von hinten wieder zusammen treiben mussten. Was aber - dank der anfeuernden Renn-Reportage von Björn Gallenkamp – gelang. So blieb es spannend bis zum Schluss und der feierlichen Verkündung der Nummer der Siegerente. Nach 25 Minuten Renn- und Dümpelzeit hatte sie um 13.27 Uhr entschieden, wer den großen Flachbildfernseher gewonnen hatte: Lizenz-Nummer 267.

Alle 200 Gewinnernummern des Entenrennens 2019 können über die Facebook-Seite des Round Table Eckernförde abgerufen werden. Zwei der Gewinner konnten gleich vor Ort ihre Präsente in Empfang nehmen: Lukas Bremer und Maria Jann, die den Fitness-Gutschein für ein Jahr gleich ihrer Tochter Nicole vermachte.